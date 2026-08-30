Arrestan al capitán y a la tripulación del ferry hundido en Chipre

El capitán y los miembros de la tripulación del ferry que se hundió, dejando al menos 8 muertos, en las costas del norte de Chipre fueron arrestados por la policía local tras la apertura de una investigación judicial.

La medida preventiva busca determinar las responsabilidades penales en torno a la maniobra del buque, en lo que constituye la mayor tragedia marítima registrada en la historia reciente de la zona y el citado país.

Detalles de la investigación penal y las detenciones

La orden de captura fue emitida por las autoridades judiciales competentes inmediatamente después de poner a salvo a los integrantes del mando de la nave.

La investigación penal se centra en evaluar posibles negligencias en la conducción de la embarcación, el estado de los sistemas de emergencia y la demora en los protocolos de evacuación de los pasajeros.

Los peritos de la Guardia Costera examinan las condiciones meteorológicas reportadas al momento del siniestro en el mar Mediterráneo, mientras recaban el testimonio del capitán y los marineros bajo custodia policial.

Operativos de búsqueda y asistencia a sobrevivientes

En paralelo a las actuaciones judiciales, las patrullas navales y aéreas mantienen desplegado un amplio operativo de rescate en el sector donde naufragó la embarcación para dar con el paradero de los pasajeros desaparecidos.

Los sobrevivientes que fueron extraídos del agua reciben atención médica de urgencia en los hospitales del sector norte de la isla, mientras las autoridades coordinan la identificación de las víctimas y la contención de los familiares.