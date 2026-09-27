Arrestan a cinco hombres por preparar un ataque terrorista en Reino Unido contra una base militar utilizada por Estados Unidos

La policía británica arrestó a cinco hombres sospechosos de delitos relacionados con el terrorismo tras interceptarlos cerca de la base de la Real Fuerza Aérea de Reino Unido en Fairford, a unos 120 kilómetros de Londres, donde presuntamente portaban explosivos. La instalación militar es utilizada por el ejército de Estados Unidos en sus operaciones contra Irán.

Despliegue de seguridad y evacuación preventiva

Tras las detenciones cerca del recinto, equipos de artificieros fueron desplegados de urgencia en el cercano pueblo de Whelford. Ante la posible presencia de material peligroso, al menos 85 familias tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas como medida de prevención.

Imágenes tomadas desde un helicóptero mostraron a expertos antiexplosivos y a un robot operando en los alrededores de la localidad inglesa. Las autoridades aún no han revelado la identidad ni la nacionalidad de los cinco imputados.

Investigaciones y la palabra de la Policía de Gloucestershire

El subjefe de la Policía de Gloucestershire, el comisario Richard Ocone, confirmó la custodia de los sospechosos. Consultado sobre si el suceso se podía considerar un ataque terrorista, Richard Ocone declaró que "se sigue trabajando para determinar todas las circunstancias del incidente".

Minutos después, la policía antiterrorista confirmó que los aprehendidos son "sospechosos de preparar un acto terrorista". Desde el gobierno británico aseguraron que la situación se encuentra "bajo control".

Reacciones oficiales en Reino Unido y Estados Unidos

El ministro británico de Defensa, Wes Streeting, escribió en X: "Podemos estar tranquilos sabiendo que se está gestionando la situación. Esa es precisamente la razón por la que nuestros equipos de respuesta a emergencias y nuestras Fuerzas Armadas están de guardia las 24 horas del día, los siete días de la semana".