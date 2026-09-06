Ascienden a 10 los muertos por explosión de pirotecnia en fiesta religiosa y más de 60 heridos

Una masiva explosión de pirotecnia registrada en el municipio de Temascalcingo, en el Estado de México, dejó un saldo confirmado de diez personas fallecidas y 64 heridas.

La tragedia ocurrió en el marco de las festividades religiosas locales, cuando un depósito temporal de material pirotécnico detonó de forma imprevista cerca del templo principal.

Pérdidas humanas y clérigos entre las víctimas

Las autoridades mexicanas confirmaron que entre las personas hospitalizadas con quemaduras y politraumatismos se encuentran dos sacerdotes que participaban de la ceremonia patronal.

Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia de la entidad desplegaron operativos médicos para trasladar a los afectados hacia distintos centros de salud.

La deflagración destruyó las estructuras temporales instaladas en la explanada y generó el colapso de muros perimetrales. Los equipos de Protección Civil continúan con la remoción de escombros en la zona afectada para descartar la presencia de más víctimas bajo las estructuras colapsadas.

Investigaciones sobre el origen del estallido

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las diligencias periciales con el fin de determinar las causas exactas que provocaron la ignición del material explosivo.

El área de la plaza central permanece acordonada mientras se evalúan los daños materiales y los permisos del evento.

Representantes del gobierno regional expresaron sus condolencias a las familias de los fallecidos y aseguraron que brindarán asistencia médica e indemnización a los damnificados por el siniestro.