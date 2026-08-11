Ascienden a 181 los muertos por el terremoto en Colombia y sigue la búsqueda de desaparecidos

El Gobierno colombiano informó que la cifra de muertos por el fuerte terremoto que sacudió a algunas regiones del país llegó a 181, mientras que hay más de 1.300 heridos y 2.000 desaparecidos, los cual siguen siendo buscados por los grupos de rescatistas.

Además, las autoridades locales también advirtieron sobre la caída de cientos de edificios, personas atrapadas entre los escombros y daños significativos, en lo que resumieron como el terremoto más fuerte "de la última década" que registró 7,4 en la Escala de Richter.

La mayor cantidad de víctimas fatales se registraron en los departamentos de Risaralda, en particular en la ciudad de Pereira, y en Valle del Cauca, especialmente en la ciudad de Cali.

Ante esta dramática situación, el gobierno colombiano declaró una emergencia nacional en el territorio, lo que le permite trasladar recursos para destinar a los territorios más afectados. En tanto, el sismo revive la tragedia del fuerte terremoto de 1999 que dejó casi 1200 muertos en la nación "cafetera".

Zona de desastre en algunas ciudades





En cuanto a Pereira, ya suma al menos 60 fallecidos, según el último balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. Casi toda Pereira quedó sin electricidad y la gente caminaba por las calles con linternas.

En Cali, el alcalde Alejandro Eder decretó un toque de queda hasta las 6 locales (8 en Argentina), mientras los rescatistas atendían sin descanso los barrios más afectados. Según reportó la alcaldía, en esa ciudad se registraron hasta el momento 85 muertos y al menos 885 heridos.

Trabajo de socorristas





Por otra parte, los socorristas armaron cadenas humanas para sacar los restos del edificio, con picos y herramientas básicas. Cada tanto gritan "silencio" para recibir las señales de vida de los atrapados.

"Estamos haciendo todas las labores pertinentes para sacar a la gente con vida (...) Ha venido mucha gente, con dotaciones, con comida, ayudando a los bomberos, ayudando a las personas", dijo Andrés Felipe Mejía, un rescatista voluntario.

El epicentro del terremoto fue San José del Palmar (X).

El epicentro del terremoto se ubicó cerca de San José del Palmar, en Chocó, una región que por el momento informó de 13 muertos, mientras avanzan las labores de rescate.

En cuanto al acceso a Chocó, es difícil debido a que las rutas fueron afectadas por el sismo, así como el aeropuerto de Quibdó, la capital del departamento, refirió la Cruz Roja Internacional en un comunicado.

Réplicas en la noche del lunes

Por otra parte, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo sismo a las 22:15 del lunes, con una magnitud de 2,8 y una profundidad de 97 kilómetros.

Según el reporte de la entidad, el movimiento tuvo como referencia el municipio de San José del Palmar, la misma zona donde se localizó el epicentro del terremoto de magnitud 7,4 registrado durante la mañana del mismo día.

El nuevo movimiento se produjo después de una jornada marcada por varias réplicas, y por las emergencias ocasionadas por el terremoto en diferentes regiones del país.



