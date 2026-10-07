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Así reflejaron medios del mundo la despedida de Messi: "Adiós a la leyenda"

La cobertura del retiro de la Selección del astro argentino tuvo un lugar destacado en medios de Europa y Sudamérica.

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Lionel Messi cerró este martes un ciclo de 21 años con la Selección y la cobertura del partido entre Argentina y Benín tuvo un lugar central en medios de todo el mundo.

La mayoría coincidió en que la victoria 3-0 de los dirigidos por Lionel Scaloni quedó en segundo plano y se centraron en la despedida a la "leyenda" Lionel Messi.

Así reflejaron medios del mundo la despedida de Messi: "Adiós a la leyenda"

"La despedida Más Monumental: Messi ya es historia y hace llorar a toda Argentina", tituló el diario Marca, de Madrid, España, que le dedicó una cobertura amplia al partido.

Lo propio lo hicieron los medios catalanes como Sport, que presentó el encuentro como "Argentina se rinde ante Messi: homenajes, lágrimas y un último grito de gol" y Mundo Deportivo que destacó que "Messi se despide a lo grande: un último baile con gol, asistencias y emoción".

Así reflejaron medios del mundo la despedida de Messi: "Adiós a la leyenda"

Así reflejaron medios del mundo la despedida de Messi: "Adiós a la leyenda"

En Italia, el concepto más repetido fue el del "último tango". "Así se despidió el rey de Argentina", subrayó Corriere dello Sport mientras que el medio Tuttosport sentenció: "Adiós a la leyenda".

Así reflejaron medios del mundo la despedida de Messi: "Adiós a la leyenda"

Así reflejaron medios del mundo la despedida de Messi: "Adiós a la leyenda"

Por su parte, el medio francés L'Equipe, uno de los principales a nivel deportivo en todo el mundo, definió a la jornada como el cierre de "la leyenda de todo un pueblo".

Así reflejaron medios del mundo la despedida de Messi: "Adiós a la leyenda"

En tanto, el brasileño O Globo recalcó que el triunfo argentino fue un "mero acompañamiento" de una noche dominada por los homenajes, el público y el cierre del brillante ciclo de Messi. "Un último tango", resaltó.

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