Así un tornado relámpago provocó 40 heridos en Francia

Un tornado de corta duración provocó destrozos masivos en la comuna de Pomas, en las cercanías de Carcasona, al sur de Francia.

El fenómeno meteorológico se desató durante las últimas horas del lunes y se extendió por tan solo dos minutos, lapso en el que dejó cerca de 40 personas heridas, voladuras de techos y severos daños estructurales en más del 60% del área urbana.

Atención médica de urgencia y operativos de rescate

Tras el colapso de objetos y el embate de las ráfagas, 17 personas fueron trasladadas a centros médicos locales para recibir atención, mientras que dos de ellas permanecen internadas con pronóstico reservado.

Las fuerzas de rescate y bomberos desplegaron un operativo en la zona afectada para inspeccionar construcciones, socorrer a las familias damnificadas y verificar si las viviendas continúan aptas para ser habitadas. Hasta el momento no hay personas reportadas como desaparecidas.

El temporal formó parte de un frente de inestabilidad climática que afectó a diversas regiones del país, incluidas Burdeos, Toulouse, Marsella, Niza y París.

Cortes de luz y parálisis en los transportes

El fenómeno generó fuertes complicaciones en la infraestructura energética y la conectividad. La caída de líneas de alta y media tensión dejó a miles de usuarios sin suministro de energía eléctrica en toda la región afectada.

Asimismo, las intensas lluvias y los vientos causaron interrupciones operativas y demoras tanto en las principales terminales aeroportuarias como en la red ferroviaria nacional.