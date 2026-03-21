Ataques de Irán a dos ciudades de Israel: hay más de 140 heridos

El régimen de Irán lanzó una ola de misiles sobre las ciudades de Arad y Dimona, situadas en el desierto del Néguev, al sur del país.

Los proyectiles provocaron también daños importantes en edificios residenciales, provocaron incendios y obligaron a desalojar varias casas.

El primer impacto fue en Arad, que queda a 50 kilómetros de Arad. Hubo más de 50 heridos, aunque en su mayoría fueron heridos leves, mientras que el más grave fue un chico de 12 años.

En Arad, el balance fue de más de 60 heridos, incluidos siete en estado grave -entre ellos una niña de cuatro años-, 15 con pronóstico moderado y 42 leves.

El primer ministro Benjamín Netanyahu tildó el episodio como "una noche muy difícil en la batalla por nuestro futuro".