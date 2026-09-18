Atentado en Pakistán: al menos 16 muertos tras un ataque con auto bomba en una mezquita

Un atentado terrorista sacudió el distrito de Kohat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, al noroeste de Pakistán. Un vehículo repleto de explosivos se estrelló contra una mezquita repleta de fieles este viernes durante la tradicional oración semanal. El trágico saldo es de al menos 16 personas muertas, entre las cuales se encuentran cinco efectivos de la policía.

El impactante hecho ocurrió en un complejo donde también funcionan oficinas de la fuerza de seguridad. Según confirmó el jefe de la policía provincial, Zulfiqar Hameed, uno de los agresores embistió directamente el vehículo cargado de explosivos contra la estructura del templo.

Explosión, tiroteo y destrucción





La fuerza de la detonación derrumbó por completo el muro exterior del complejo policial y provocó severos daños en la estructura de la mezquita.

Vecinos y residentes de la zona relataron que la explosión se escuchó a gran distancia y fue seguida por una densa columna de humo sobre el lugar.

Inmediatamente después del estallido, se desató un intenso enfrentamiento armado. Al menos dos hombres armados intentaron irrumpir en el predio e intercambiaron disparos con los agentes de guardia. De acuerdo a fuentes policiales que participaron del operativo, uno de los atacantes fue abatido durante la balacera.

Rescate y comunicado del Gobierno





Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo en la zona para controlar la situación, repeler a los agresores restantes y facilitar las tareas de los equipos de rescate. Debido a la gravedad del hecho y las operaciones aún en desarrollo, la cifra de víctimas mortales podría aumentar con el correr de las horas.

Tras conocerse la tragedia, el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, difundió un comunicado oficial en el que envió "sus mejores deseos para la pronta recuperación de los heridos en la explosión".

Cabe mencionar que el atentado se produjo en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, una región fronteriza con Afganistán que en los últimos años ha registrado un marcado repunte de episodios de violencia vinculados a grupos insurgentes.

El ataque perpetrado en pleno rezo del viernes, momento de mayor concentración de fieles, reavivó la preocupación por la seguridad en el país, mientras las fuerzas de seguridad continúan desarrollando operativos en la zona para combatir la insurgencia.



