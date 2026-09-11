Estados Unidos conmemora los 25 años de los atentados del 11 de septiembre

Este viernes se cumplen 25 años de los atentados perpetrados por el grupo terrorista Al Qaeda en varios puntos de Estados Unidos y por este motivo se realizarán varias actividades que incluirán ofrendas florales, banderas a media asta, momentos de silencio, vigilias y lecturas de los nombres de las víctimas.

En la mañana del 11 de septiembre de 2001, cuatro aviones impactaron contra distintos objetivos estadounidenses causando casi 3.000 muertos, más de 25.000 heridos y una sombra de desolación en materia de seguridad.

A un cuarto de siglo de los atentados, Estados Unidos recordará a las víctimas de los cuatro aviones que se estrellaron contra el World Trade Center de Nueva York, el Pentágono y un campo próximo a Shanksville, en Pensilvania.

En tanto, el presidente Donald Trump, que este viernes estará en el Pentágono, participó esta semana de un acto conmemorativo en Washington y se refirió al impacto de los atentados. "En el transcurso de la historia, hay algunos momentos que realmente dividen el tiempo en lo que fue antes y después", afirmó.

Donald Trump participó de un acto conmemorativo en Washington (X).

El vicepresidente JD Vance tiene prevista su participación en el homenaje del Monumento Nacional del 11 de Septiembre, en Nueva York. Otros integrantes de la administración viajarán al Monumento Nacional del Vuelo 93, en Pensilvania.

Actos en Estados Unidos

Los actos se extenderán a distintos puntos del país y el programa incluye haces de luz desde el monte Washington, en New Hampshire; una subida de escaleras en el estadio de fútbol americano de la Universidad Estatal de Misisipi; y una ceremonia en el monumento del 11 de septiembre de Honolulu.

La ceremonia central en Nueva York incorporará por primera vez un momento de silencio dedicado a quienes enfermaron y murieron tras la exposición al polvo tóxico liberado por el derrumbe de las Torres Gemelas.

La ciudad de Nueva York se iluminará nuevamente este viernes (Archivo).

La conmemoración en el Monumento Nacional del 11 de Septiembre mantiene una tradición sin discursos políticos y los familiares de las víctimas leerán los nombres de los fallecidos, con pausas de silencio en los momentos que corresponden a la cronología de los ataques.

El nuevo homenaje recordará a las personas expuestas a las nubes de polvo que se expandieron tras el colapso del World Trade Center y que murieron después por cáncer u otras enfermedades, de la cual se desconoce una cifra exacta.

El impacto del hecho alcanzó distintos ámbitos de la vida local y tuvo consecuencias fuera de sus fronteras, ya que los ataques modificaron los controles para los viajes aéreos dentro del país e impulsaron nuevas facultades federales de vigilancia y recopilación de inteligencia, junto con regulaciones bancarias y normas antiterroristas estatales.

El Departamento de Seguridad Nacional surgió después de los atentados, al igual que miles de millones de dólares destinados a programas antiterroristas estatales y locales.