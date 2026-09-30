Aterrador: Baba Vanga predijo un catastrófico fin del mundo que comienza a hacerse realidad

Las antiguas predicciones atribuidas a Baba Vanga vuelven a aparecer cuando algún acontecimiento de la actualidad guarda una llamativa similitud con sus visiones.

Esta vez, el foco está puesto en una frase relacionada con el futuro del planeta y los fenómenos climáticos extremos.

La vidente búlgara, conocida popularmente como la "Nostradamus de los Balcanes", habría advertido sobre un escenario marcado por zonas cada vez más secas y otras afectadas por inundaciones.

Una de las frases que circulan en distintas recopilaciones sostiene: "La Tierra seca se volverá más reseca y habrá inundaciones".

La coincidencia volvió a despertar interés debido a la situación que atraviesan distintas regiones de Centroamérica.

Allí, una fuerte sequía vinculada al fenómeno de El Niño está provocando pérdidas agrícolas, falta de agua y muerte de ganado.

La misteriosa profecía atribuida a Baba Vanga

A Baba Vanga se le atribuyeron a lo largo de los años numerosas predicciones sobre acontecimientos políticos, sociales, tecnológicos y ambientales.

Sin embargo, muchas de esas frases fueron difundidas después de su muerte y no cuentan con documentos originales que permitan comprobar que realmente fueron pronunciadas por ella.

Entre las versiones que circulan en internet aparece una relacionada con el deterioro progresivo del clima.

Según esas interpretaciones, algunas zonas del planeta sufrirían sequías cada vez más severas, mientras otras quedarían expuestas a inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos.

También existen relatos que ubican dentro de esa supuesta línea temporal un escenario posterior, hacia 2033, marcado por el derretimiento acelerado de los casquetes polares y una importante suba del nivel del mar.

Pero hay una diferencia fundamental: esas fechas y escenarios forman parte de recopilaciones e interpretaciones populares y no de una predicción científica ni de un registro histórico comprobado de Baba Vanga.

El fenómeno que volvió a poner la frase bajo la lupa

Lo que ocurre actualmente en Centroamérica es real y está documentado.

El Corredor Seco Centroamericano, que comprende zonas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, atraviesa una fuerte crisis provocada por la falta de lluvias y las condiciones asociadas a El Niño.

Según un informe de AFP, la situación generó pérdidas de cultivos, escasez de alimentos y graves dificultades para quienes dependen de la agricultura y la ganadería.

¿La profecía de Baba Vanga se está cumpliendo?

Ahí aparece el misterio que volvió a poner a la vidente en el centro de la conversación.

Por un lado, existe una frase atribuida a Baba Vanga que habla de una Tierra cada vez más seca y de inundaciones.

Por otro, actualmente hay regiones donde las condiciones climáticas están generando justamente sequías severas, pérdidas de cultivos y afectaciones sobre el ganado.

La coincidencia puede resultar llamativa, pero no existe evidencia científica que demuestre que Baba Vanga haya anticipado el actual fenómeno de El Niño ni la situación específica que atraviesa Centroamérica.

La relación entre ambos hechos surge de una interpretación posterior: primero ocurre el fenómeno y luego se busca establecer un vínculo con una antigua predicción.

Esa diferencia resulta clave para separar el relato esotérico de los datos climáticos comprobables.