¡Autodeportación! La entrenadora argentina arrestada por el ICE pidió volver al país

La entrenadora personal Ernestina Pavlovsky aceptó la salida voluntaria de Estados Unidos tras ser detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y aguarda el vuelo de repatriación en centro de procesamiento ubicado en Laredo, Texas.

La argentina de 33 años vivía desde hace 13 en la localidad de Aspen, en el estado de Colorado. Fue arrestada por miembros del ICE el 1° de agosto en el Aeropuerto Internacional de Miami.

La medida de deportación voluntaria fue concedida durante una audiencia judicial luego de un intento por obtener la libertad bajo fianza, solicitud que la justicia estadounidense desestimó.

Pavlovsky aceptó la deportación voluntaria a la Argentina.

"Aspen es mi hogar. Yo la elegí y ella me eligió a mí. Y adoro a la gente de Aspen. La forma en que se unieron por una persona y por una causa es algo extraordinario, de esas cosas de las que uno oye hablar. Es el tipo de comunidad que necesitamos para sanar el mundo: personas que se preocupan unas por otras sin barreras. La magia de este lugar y de su gente nunca me abandonará. Y espero encontrar la manera de regresar algún día", escribió Pavlovsky en un mensaje que compartió el domingo pasado con sus amigos en el valle de Roaring Fork, publicado por el diario Aspen Daily News.

La entrenadora fue detenida cuando agentes del ICE vestidos de civil la interceptaron antes de abordar un vuelo interno con destino a Aspen. Previamente, Pavlovsky había viajado a Florida para encontrarse con su familia.

Tras el arresto, las autoridades trasladaron a la argentina al centro de procesamiento de Miramar y, más tarde, al Centro de Transición de Broward, en Pompano Beach. Allí, se le aplicaron grilletes en muñecas, cintura y tobillos para efectuar el traslado de ocho horas hacia el Centro de Procesamiento CoreCivic en Laredo, Texas.

La madre de la entrenadora, Verónica Acuña, confirmó que la familia espera la confirmación oficial de la fecha en que podrá viajar hacia Argentina. "Estamos todo el día esperando una llamada para saber cuándo volverá a la Argentina, pero (el proceso) se está dilatando. Es espantoso lo que ella está viviendo", explicó a La Nación.

El procedimiento incluirá un traslado inicial custodiado por agentes federales hacia Miami para recuperar pertenencias personales antes de abordar un vuelo comercial con destino a la Argentina.

El novio de la argentina, Cody Kosinski, detalló que la decisión de desistir del reclamo para permanecer en el país fue tomada debido al deterioro de las condiciones del centro de detención donde se encuentra la entrenadora.

El novio de Ernestina reveló las condiciones de salud que atraviesa la argentina por estar detenida.

Kosinski explicó que en las últimas semanas estuvo muy preocupado por el deterioro de la salud de su pareja. "Ella me dijo que su cuerpo no está en condiciones de soportar esta situación por mucho tiempo más", relató.

Las familiares de Pavlovsky habían contado las condiciones extremas de detención que enfrenta: "El agua es de cloaca y está contaminada. Tiene restricciones sobre la cantidad de agua embotellada que puede comprar, que es solo los sábados. Hay chicas que que se infectaron con bacterias. Ella tiene miedo hasta para lavarse los dientes. Las pocas veces que se bañó le salieron ronchas en la piel", relató la hermana de la joven al medio citado.

Su novio lamentó la situación pero espera con ansias la liberación de Pavlovsky: "Por muy difícil que sea para mí y para la comunidad, debemos alegrarnos de que recupere su libertad. Tina y yo hablaremos sobre nuestro futuro en cuanto ella esté libre. Hay muchas cosas que considerar y estoy abierto a todas las posibilidades", agregó.