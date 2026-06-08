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Lunes, 8 de junio de 2026

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RECUENTO

Balotaje en Perú: Roberto Sánchez lo dio vuelta y obtiene una leve ventaja sobre Keiko Fujimori

Con casi el 95% de las actas escrutadas, la diferencia es de solo 23 mil votos. El resultado definitivo recién se conocería a mediados de julio.

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El candidato de izquierda Roberto Sánchez pasó al frente en el recuento oficial del balotaje presidencial que se llevó a cabo en Perú. No obstante, la diferencia con su rival de derecha, Keiko Fujimori, es mínima.

Con el 94,66% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Sánchez, de Juntos por el Perú, obtiene el 50,07% de los votos (8.842.039), mientras que Fujimori, de Fuerza Popular, registra el 49,94% (8.819.091). La diferencia entre ambos candidatos es de 22.948 votos.

Luego de que los primeros resultados oficiales dieran una leve ventaja a Fujimori, el repunte de Sánchez en el escrutinio ocurrió con la llegada de los votos de zonas rurales.

El resultado definitivo se conocerá en julio

Debido a lo reñido del balotaje, para declarar un ganador deberán ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 400.000 votos. La fecha prevista para conocer el resultado definitivo es el 15 de julio, cuando concluirá el escrutinio final informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Es dos semanas antes de la asunción presidencial, que suele realizarse el 28 del mes.

"Tenemos que esperar hasta el final. Lo que corresponde en estos momentos es paciencia y serenidad. Vamos a respetar el resultado sea cual sea", aseguró Fujimori en declaraciones formuladas a la prensa este lunes.

En tanto, Sánchez dijo reconocer que hay un "empate" y afirmó que "nadie puede decir ‘ya gané'".

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