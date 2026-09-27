Bill Gates: "La IA es lo bastante poderosa como para impulsar acontecimientos que causen mil millones de muertes"

El empresario Bill Gates, cofundador de Microsoft, advirtió sobre la extrema peligrosidad de la inteligencia artificial si cae en manos de personas con intenciones dañinas.

Según el filántropo, la tecnología tiene el potencial de facilitar escenarios trágicos a gran escala, por lo que reclamó una intervención legislativa urgente para regular la IA.

Necesidad de marcos regulatorios e intervención estatal

El magnate planteó que las salvaguardas de las empresas de tecnología no son suficientes para frenar los posibles usos criminales de estos sistemas. En este sentido, sostuvo que la seguridad tecnológica debe ser guiada por autoridades gubernamentales y fuerzas de seguridad.

Refiriéndose a la capacidad destructiva de esta tecnología en manos equivocadas, el filántropo aseguró: "La IA es sin duda lo bastante poderosa como para impulsar acontecimientos que causen mil millones de muertes".

Al analizar la suficiencia de los controles actuales en la industria, el empresario sentenció: "Nadie piensa que la autorregulación sea suficiente".

En relación con los peligros inherentes al uso malicioso de estos avances, remarcó: "Nunca hubo un arma tan poderosa como la combinación de personas con malas intenciones y las últimas herramientas de IA".

Respecto a las fuerzas económicas y la competencia internacional que aceleran su desarrollo, indicó: "Si alguien tuviera un plan creíble para frenar el avance de la IA a nivel mundial, probablemente lo apoyaría. Sin embargo, no creo que eso vaya a suceder. Los incentivos geopolíticos y económicos presionan demasiado para avanzar a toda velocidad".

En esa línea, sobre el balance necesario ante el cambio tecnológico, añadió: "Para maximizar los efectos positivos de esta tecnología sin precedentes y minimizar los negativos, de modo que todos estemos mejor, necesitamos comprender tanto los beneficios como los riesgos".

Transformación laboral y peligros sociales de la tecnología

Las advertencias formuladas abarcan también un fuerte impacto en el mercado del trabajo debido a la automatización de tareas en sectores como la ingeniería de software y la administración. Asimismo, alertó sobre la vulnerabilidad ante ciberataques, la desinformación y el bioterrorismo.

Sobre la velocidad de estos cambios y el desplazamiento de trabajadores, el empresario advirtió: "Esperar a que las personas estén desplazadas o subempleadas será demasiado tarde".

A estas preocupaciones se suma el impacto en jóvenes respecto a la dependencia de asistentes virtuales, lo que resalta la urgencia de adoptar medidas preventivas a nivel global.