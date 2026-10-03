Brasil define su futuro en las urnas: Lula y Flávio Bolsonaro van por la presidencia

América del Sur vive horas de máxima tensión política ya que, este domingo 4 de octubre, más de 158 millones de brasileños acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente en una contienda histórica.

En cuanto a nombres propios, actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, en busca de la reelección, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro y representante de la derecha regional, serán los protagonistas.

Además de la fórmula presidencial, la jornada electoral definirá los cargos de gobernadores, senadores, diputados federales, estatales y distritales en la quinta nación más grande del planeta, poseedora de vastos recursos clave como petróleo, agua dulce y tierras raras.

Chocan dos modelos: el multilateralismo de Lula vs. el alineamiento con Trump

La contienda no solo decide el rumbo interno de Brasil, sino también el mapa de alianzas estratégicas en el continente:

Lula da Silva: mantiene su perfil como defensor del multilateralismo y del comercio abierto con todas las potencias, con China como principal socio comercial. Frente a las presiones de Washington, el líder del PT dejó un mensaje tajante ante la Asamblea General de la ONU: "Brasil no es el patio trasero de nadie" .

Flávio Bolsonaro: el candidato opositor de 45 años encarna a la derecha alineada con la administración de Donald Trump en Estados Unidos. La llegada de Bolsonaro al poder representaría un viraje directo en la política exterior de la principal potencia económica de Sudamérica.

Clima de empate técnico y la mira puesta en las favelas

Las encuestas anticipan una definición voto a voto que podría derivar en un balotaje. En estados estratégicos como Río de Janeiro, donde más de 2,1 millones de personas viven en favelas, las distintas fuerzas políticas concentraron sus últimos esfuerzos para seducir a un electorado clave.