La Justicia de Brasil ordenó el arresto de Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato a presidente: de qué se lo acusa

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ordenó la detención del ex legislador Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial Flávio Bolsonaro, para que cumpla una condena de cuatro años y dos meses por coacción a la Justicia de su país.

La decisión del magistrado Alexandre de Moraes, integrante del STF, resulta firme e inapelable tras el rechazo de las últimas apelaciones del ex diputado, quien se autoexilió en Estados Unidos, donde reside actualmente, tras alegar que sufre una persecución política y judicial.

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Por lo tanto, determinó la inclusión del nombre del ex legislador en la lista de condenados con órdenes de prisión y además que se le cancelen los pasaportes a su nombre.

Bolsonaro fue sentenciado por coacción a la Justicia por promover gestiones ante el Gobierno de Estados Unidos para presionar al poder judicial brasileño en momentos en que la Corte Suprema realizaba el juicio por golpismo en el que su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, fue condenado a 27 años de prisión.

Otra causa en su contra

El historial judicial del ex diputado no se agota en esta causa, ya que en septiembre fue condenado a 1 año de prisión por la difamación a la diputada Tabata Amaral y destituido como escribiente de la Policía Federal por abandono de cargo.

En cuanto al primer caso, la ejecución de la pena tiene, por ahora, un alcance práctico limitado mientras permanezca fuera del país. La cancelación de los pasaportes restringe sus movimientos y la orden de arresto lo expone a ser detenido si pisa territorio brasileño. Su condición de condenado, en cambio, ya es irreversible.

Tabata Amaral fue difamada por Eduardo Bolsonaro (Archivo).

El efecto político será más visible si Flávio gana el balotaje y asume el 1 de enero, ya que un nombramiento de Eduardo como canciller chocaría con una condena firme y una orden de prisión pendiente.



