Brasil: ¿Quién es la diputada trans Erika Hilton que se convirtió en la mujer más votada en la historia?

La diputada transexual Erika Hilton logró este domingo su reelección con casi 1,6 millones de votos y con ese desempeño se convirtió en la mujer más votada para una banca del Congreso en la historia de Brasil. Antes de ir a votar en San Pablo, denunció una amenaza de muerte. En la actualidad, impulsa el proyecto oficialista del Partido de los Trabajadores (PT) para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales distribuidas en cinco días.

La legisladora, de 33 años, representa al estado de San Pablo e integra el bloque izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL). Con el 99,87 % de las urnas escrutadas, alcanzó 1.596.472 sufragios, consiguiendo la segunda mayor votación a diputado federal en el estado más poblado del país.

Solamente fue superada por el influencer Lucas Pavanato, candidato del ultraderechista Partido Liberal (PL), quien cosechó tres millones de adhesiones.

A su vez, la cifra obtenida por la congresista casi triplicó los sufragios de la tercera diputada más votada en el distrito, su compañera de espacio Samia Bomfim, reelegida con 583.107 apoyos.

El caudal electoral de la referente que lidera las campañas a favor de las personas transexuales superó en casi una tercera parte la marca lograda en 2018 por Joice Hasselmann, exaliada del expresidente Jair Bolsonaro que ostentaba hasta el momento el récord femenino en la Cámara de Diputados.

Asimismo, la cifra implicó multiplicar por seis la votación obtenida por Hilton en 2022, cuando accedió por primera vez a la Cámara baja nacional con 256.903 votos.

Amenazada de muerte antes de votar





Tras emitir su voto, la diputada comentó en sus redes sociales: "Aún con un pequeño retraso por cuenta de la intolerancia y el odio de algunas personas contra mi vida, esto no me impidió ejercer mi derecho democrático".

"Todas y todos nosotros tenemos el derecho de construir el futuro de nuestro país. Y lo que yo quiero es que estas elecciones construyan un futuro mejor para todas las personas", completó desde su perfil de X.

Allí se mostró con una imagen junto a la urna electoral y los dedos en "L" para referir al mandatario Luiz Inácio "Lula" da Silva, a quien apoya para que siga en el cargo otros cuatro años.

Erika Hilton se convirtió en la diputada más votada en la historia de Brasil.

Según informaron medios locales, la dirigente denunció ante la policía que recibió una amenaza de muerte acompañada de ataques transfóbicos por correo electrónico cuando se preparaba para salir de su casa a votar.

"Lo sé todo sobre ti, te voy a matar pronto", es una de las frases que trascendió, pero el autor también prometió un "baño de sangre". Según el informe policial, Erika recibió la amenaza a las 10:26 y pospuso su viaje al colegio electoral para esperar a que se reforzara su seguridad.

Por otra parte, en el plano electoral, Hilton se manifestó el sábado, previendo una segunda vuelta presidencial: "Las campañas han terminado, pero la decisión real es mañana. Y NADA está garantizado, muy por el contrario".

"El futuro de nuestro país está en tus manos, y cada voto importa para llevar adelante un proyecto de país que cuide de nuestra gente. La clase trabajadora, las mujeres, la comunidad LGBTQIA+, el fin de la escala 6x1 y la juventud dependen de TI. Vota por un Brasil mejor", convocó.

Trayectoria y labor parlamentaria de Erika Hilton





Nacida en el municipio de Franco da Rocha, en el área metropolitana paulista, la parlamentaria inició su recorrido político en la gestión legislativa municipal.

En 2020 obtuvo un escaño en el Concejo de la ciudad de San Pablo tras reunir 50.508 votos, el apoyo más alto recibido por una mujer para dicho cargo edilicio en Brasil.

Erika Hilton multiplicó por seis los votos que logró en 2022 cuando accedió a la Cámara de Diputados.

En 2022 alcanzó proyección nacional al convertirse en la primera mujer negra y transexual elegida como miembro de la Cámara de Diputados de Brasil.

Más tarde, en marzo de 2026, marcó un nuevo precedente al asumir la presidencia de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer en la Cámara baja, siendo la primera representante transexual en encabezar ese cuerpo de trabajo.

A lo largo de su gestión, la legisladora se ha destacado por sus iniciativas enfocadas en la defensa de los derechos de las mujeres y de las personas transexuales, además de impulsar proyectos contra el racismo y la intolerancia religiosa.

En el presente, lidera en el Congreso la campaña para promover la propuesta impulsada por el presidente Lula que busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales distribuidas en cinco días.

Flávio Bolsonaro ganó 19 bancas, los estados clave y dominará el Senado de Brasil

Por último, debemos mencionar que el Partido Liberal de Flávio Bolsonaro se consolidó como la principal fuerza política tras lograr 19 nuevas bancas en el Senado. La contundente jornada electoral dejó al espacio opositor al borde de la mayoría absoluta parlamentaria y con una sólida base territorial rumbo a la segunda vuelta presidencial frente a Lula.

A partir de 2027, la bancada de la ultraderecha pasará de 15 a 28 legisladores sobre un total de 81 escaños en la Cámara Alta. Al sumar el respaldo de aliados de Republicanos y Novo, el bloque conservador alcanzará cerca de 50 senadores, asegurando el control legislativo en el Congreso de Brasil.

En contraposición, el Partido de los Trabajadores del presidente Lula da Silva solo obtuvo seis bancas electas para mantener un piso de 9 senadores, mientras que el conjunto de las fuerzas de izquierda cayó a 15 representantes.



