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Domingo, 5 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
ESPECTÁCULO

Camino a la Luna, la misión Artemis II capturó una impactante imagen de la Tierra con las luces de Buenos Aires y otras ciudades de Argentina

La cápsula Orión completó más de la mitad de su recorrido hacia la Luna y obtuvo una fotografía nocturna del planeta en alta resolución. Se distinguen centros urbanos argentinos y fenómenos atmosféricos a una distancia inédita en medio siglo.

La misión Artemis II de la NASA marcó un nuevo hito en su travesía al obtener la primera imagen completa de la Tierra en más de 50 años desde una trayectoria lunar. 

La fotografía, capturada por el comandante Reid Wiseman, muestra al planeta como un globo brillante en la oscuridad, permitiendo identificar continentes y, como dato central del registro, las luces de la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones de Argentina.

Un registro histórico desde la cápsula Orión

El avance de la misión hacia la órbita lunar permitió retomar el legado fotográfico del programa Apolo

La toma fue realizada tras completar la maniobra de inyección translunar, momento en el que la nave abandonó la órbita terrestre para dirigirse a su objetivo. La imagen no solo destaca por su valor científico, sino por la nitidez con la que se aprecian fenómenos como las auroras boreales y la luz zodiacal.

"Nos dejó a los cuatro sin palabras", expresó Reid Wiseman durante la primera rueda de prensa brindada desde el espacio exterior. 

El astronauta utilizó su experiencia previa en la Estación Espacial Internacional para inmortalizar el planeta, logrando una perspectiva que no se obtenía de forma tripulada desde 1972.

El mapa nocturno de Argentina y la región

La particularidad de esta fotografía radica en su carácter nocturno, lo que facilitó la observación de la iluminación urbana en el hemisferio sur. 

Según los reportes, además de Buenos Aires, se distinguen con claridad los puntos luminosos de Mendoza, Bahía Blanca y Neuquén, junto a ciudades de Chile y Brasil. Incluso se llegaron a detectar luces de embarcaciones en el Mar Argentino.

Camino a la Luna, la misión Artemis II capturó una impactante imagen de la Tierra con las luces de Buenos Aires y otras ciudades de Argentina

El astrónomo Guillermo Abramson explicó que la toma permite identificar distintas regiones gracias a la disposición de la red eléctrica urbana. 

Esta mirada única del planeta se complementa con la aparición de estrellas de fondo, un detalle poco frecuente en las imágenes de exposición diurna capturadas en misiones anteriores.

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