Cayó el precio de las acciones de las petroleras que quieren operar en las Islas Malvinas

Las sanciones anunciadas por el presidente Javier Milei contra las empresas que operan el proyecto hidrocarburífero Sea Lion en la cuenca de las Islas Malvinas impactaron de forma directa en los mercados financieros internacionales.

En la apertura de la rueda bursátil de este viernes, las cotizaciones de las firmas encargadas de la exploración ilegítima registraron marcados descensos.

La compañía británica Rockhopper inició la jornada en la Bolsa de Londres con un derrumbe inicial del 10%, para luego estabilizarse con un descenso cercano al 7%, ubicándose en 72,60 peniques británicos por acción (casi un dólar estadounidense).

Por su parte, la firma israelí Navitas Petroleum sufrió un retroceso del 2,32% en la Bolsa de Tel Aviv, cotizando a 13.050 agorot (que equivalen a 43,20 dólares norteamericanos).

Las dos compañías ya habían sido objeto de sanciones argentinas por sus actividades vinculadas con Malvinas: Rockhopper fue sancionada en 2013 y Navitas en 2022.

Sea Lion está ubicado en aguas del Atlántico Sur, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, y constituye uno de los principales proyectos petroleros previstos en la zona.

Según informes técnicos de la consultora Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) basados en documentos de Rockhopper, el desarrollo del yacimiento está previsto para iniciar en 2028.

Se estima que la explotación generaría para el gobierno kelper una suma de entre US$ 2.850 millones y US$ 8.800 millones durante un ciclo útil de 40 años, mediante el cobro de un 9% de regalías y un 25% de impuesto a las ganancias.

En la zona también existen licencias de exploración en manos de otras compañías, entre ellas la británica Borders & Southern y la canadiense JHI.

El comunicado de las empresas

De manera casi simultánea a la caída del valor de sus títulos, ambas compañías emitieron una declaración conjunta para relativizar los alcances de las medidas anticipadas desde la Casa Rosada.

Efectos en la operación: "No se espera que los recientes acontecimientos tengan efectos materiales en las actividades del proyecto Sea Lion, incluido el calendario para completar el desarrollo del proyecto" , señalaron los directivos en el texto difundido a la prensa.

Validez de las licencias: Manifestaron que los permisos otorgados por la administración ilegítima de las islas continúan vigentes conforme a su marco legal local.





Las medidas advertidas por Javier Milei

Durante el mensaje transmitido por cadena nacional, el jefe de Estado argumentó que los trabajos de extracción hidrocarburífera en la plataforma continental argentina constituyen una amenaza directa a los intereses del país.

"Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora", afirmó el mandatario al fundamentar las sanciones punitivas dirigidas a las compañías involucradas.



