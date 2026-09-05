Cayó "El Sapo", un estafador serial argentino que estaba prófugo en España y tenía pedido de captura internacional

Un argentino de 52 años conocido como "Sapo" fue detenido en Málaga, España, luego de permanecer prófugo en el marco de una investigación por maniobras fraudulentas.

En el expediente judicial, el hombre está acusado de cometer reiteradas estafas mediante la utilización de tarjetas de crédito ajenas, clonadas o "mellizas". Además, contaba con antecedentes por delitos similares, por los que incluso había sido condenado años atrás.

Desde el 27 de mayo, el sospechoso era requerido por la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECI), a cargo de José María Campagnoli, y por disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 9, encabezado por Martín Sebastián Peluso.

El "Sapo" exhibía en redes sociales una vida de lujos, con autos, viajes al exterior y una mansión.

¿Cómo encontraron al "Sapo" en España?

Uno de los puntos clave de la investigación estuvo en ladel acusado. Los detectives de la División Capturas y Prófugos rastrearon sus redes sociales yque permitió avanzar sobre su posible paradero.

A partir de una solicitud realizada a la empresa proveedora del servicio, los investigadores analizaron la ubicación de las conexiones y establecieron que los accesos se producían desde Málaga, en el sur de España. Con esta información, determinaron que el sospechoso había abandonado Argentina mientras avanzaba una nueva causa en su contra.

En este contexto, la Justicia solicitó entonces su captura internacional mediante Interpol y la Policía de la Ciudad estableció contacto con sus pares españoles. El intercambio de información permitió reducir el área de búsqueda hasta finalmente dar con el prófugo.

Personal del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía de Málaga lo interceptó cuando circulaba a bordo de un Jeep Renegade. Tras el operativo, quedó alojado en dependencias locales mientras se iniciaron las actuaciones correspondientes para avanzar con su extradición a Argentina.

El hombre está acusado de cometer nuevas estafas mediante el uso de tarjetas de crédito ajenas, clonadas o "mellizas".

Los antecedentes del argentino detenido en Málaga

No se trata de la primera causa judicial que enfrenta el acusado. En 2016 había sido condenado a tres años de prisión efectiva por asociación ilícita y estafas por la Justicia de Chubut.

En ese entonces, una de las maniobras investigadas había perjudicado al capitán de un barco, cuyos datos bancarios fueron utilizados para adquirir pasajes por unos $100.000.

De acuerdo con aquella investigación, el "Sapo" exhibía en las plataformas digitales una vida marcada por lujos, autos, viajes internacionales y una mansión.

En 2018, mientras cumplía la libertad condicional, viajó al Mundial de Rusia pese a que tenía prohibido salir del país y fue detenido.

De hecho, se descubrió que, antes de su condena, había realizado alrededor de 15 viajes al exterior y difundido fotografías junto a distintas figuras públicas.

Dos años más tarde, mientras se encontraba bajo libertad condicional, viajó a Rusia para presenciar el Mundial de Fútbol de 2018. Allí volvió a ser detenido debido a que tenía prohibido abandonar Argentina, aunque posteriormente recuperó la libertad.

Ahora enfrenta una nueva investigación por presuntas estafas realizadas mediante tarjetas de crédito pertenecientes a terceros, clonadas o "mellizas". Tras su captura en Málaga, el próximo paso dependerá del proceso judicial para concretar su eventual traslado al país.



