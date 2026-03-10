Cayó un 11% el precio del petróleo tras ataques en el estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo registraron una fuerte caída este martes, luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el conflicto en Medio Oriente, que generaron alivio en el mercado internacional.

Además, en medio de la escalada de violencia con Irán, el Pentágono anunció que destruyó 16 embarcaciones del país islámico para evitar el minado del Estrecho de Ormuz, un punto clave que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y constituye uno de los puntos más sensibles del sistema energético mundial.

"El mercado reacciona violentamente a los diferentes titulares", explicó John Kilduff, de Again Capital, en declaraciones a la agencia AFP, en referencia a la posibilidad de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) libere crudo de sus reservas estratégicas.

El lunes, el mandatario estadounidense aseguró que la guerra estaba "prácticamente" terminada, al sostener que Irán había quedado sin "marina", "comunicaciones" ni "fuerza aérea".

En paralelo, el anuncio de que la AIE convocó a una "reunión extraordinaria" para analizar la posible utilización de reservas estratégicas de hidrocarburos contribuyó a tranquilizar a los inversores.

Trump también informó que mantuvo una conversación con su par ruso, Vladimir Putin, tras la cual adelantó que planea "levantar algunas sanciones relacionadas con el petróleo para reducir los precios (...) hasta que la situación se normalice".

Las declaraciones generaron un rápido retroceso en las cotizaciones, apenas horas después de que el barril de crudo rozara los 120 dólares ante el temor de interrupciones en el suministro global.

En ese contexto, el barril de Brent del mar del Norte, para entrega en mayo, cayó 11,28% y se ubicó en 87,80 dólares. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos para el mismo mes, retrocedió 11,94% hasta los 83,45 dólares.