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Martes, 8 de septiembre de 2026

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Cerimedo le pidió disculpas al presidente de Bolivia: "Que me perdone por no haberle hecho caso"

El ex asesor de Milei fue trasladado este martes a una cárcel de máxima seguridad en Chonchocoro. Antes de ser llevado a esta nueva prisión, tuvo un breve diálogo con la prensa.

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Fernando Cerimedo pidió este martes disculpas de manera pública al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, antes de ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad en La Paz.

"Que me perdone por no haberle hecho caso y meterme con esa loca", dijo Cerimedo a "El Deber" de Bolivia, en un breve contacto con la prensa, en referencia a la abogada Nadia Beller, ex pareja del acusado y por quien está acusado de presunto intento de femicidio.

Cerimedo fue llevado de Santa Cruz a Chonchocoro, en la capital boliviana, por su otra causa: es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.

El acusado había trabajado con Paz durante la campaña y luego mantuvo cercanía con el jefe de Estado.

Traslado de Cerimedo a una cárcel de máxima seguridad

El argentino fue trasladado a La Paz en un operativo que comenzó por la madrugada de este martes.

El ex asesor presidencial fue llevado en un avión comercial de Boliviana de Aviación (BoA) desde Viru Viru hasta el aeropuerto de El Alto.

Luego fue trasladado con fuerte resguardo de patrullas policiales hasta la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicada en pleno altiplano, en el municipio de Viacha.

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