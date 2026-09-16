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Miércoles, 16 de septiembre de 2026

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MEDIACIÓN

China le exigió a Irán y Estados Unidos retomar el acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz

El gobierno de Pekín pidió detener la escalada militar en Oriente Medio para frenar la parálisis comercial en la vía fluvial estratégica.

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El gobierno de China instó de forma urgente a Estados Unidos y a Irán a retomar el acuerdo de paz y concretar la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz

La Cancillería del país asiático expresó su profunda preocupación por el impacto del conflicto en las rutas de transporte marítimo internacional y advirtió sobre las graves consecuencias globales de prolongar las hostilidades en la zona.

Un llamado a la contención diplomática y al cese del fuego

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino apeló a la moderación de ambas naciones para evitar una desestabilización definitiva de la región. 

Las autoridades de Pekín hicieron hincapié en la necesidad de suspender las operaciones militares y abrir canales formales de negociación que permitan desactivar el choque armado y garantizar la seguridad de la navegación comercial.

El comunicado oficial remarcó que el respeto por los acuerdos diplomáticos internacionales es la única vía viable para restablecer el equilibrio geopolítico. 

En esa línea, el Ejecutivo chino solicitó el compromiso directo de la Casa Blanca y del régimen de Teherán para cesar los ataques dirigidos a infraestructuras clave y transporte de carga.

La importancia del estrecho de Ormuz para la economía global

La parálisis en el estrecho de Ormuz mantiene bloqueado el paso de una porción sustancial del petróleo y gas natural consumido a nivel global. 

Para China, principal importador de crudo de la región, el cierre de este corredor marítimo representa una amenaza directa sobre sus cadenas de suministros e insumos energéticos esenciales.

Ante esta situación, el gobierno liderado por Xi Jinping reiteró su disposición a colaborar como facilitador en el proceso de diálogo para garantizar la libre circulación marítima y evitar una crisis energética de alcance mundial.

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