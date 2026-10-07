Christa Pike se despertó y puede hablar tras su intento fallido de ejecución

En un caso sin precedentes, Christa Pike recuperó la consciencia y comenzó a hablar este martes luego de sobrevivir a dos intentos de ejecución que ocurrieron el pasado miércoles 30 de septiembre en Estados Unidos.

Los abogados de la mujer que había sido condenada a muerte aseguraron que "continúa recibiendo atención médica vital" que le permita expulsar de su cuerpo las dosis de pentobarbital que le fueron suministradas durante el procedimiento y sostuvieron que "su pronóstico es aún incierto", pero que como mínimo prevén "una larga recuperación".

Pike sobrevivió a dos inyecciones letales.

"A pesar de las graves lesiones que sufrió en los brazos, sigue esposada y atada a la cama. Su recuperación no tiene precedentes médicos", detallaron en un comunicado replicado por medios estadounidenses.

La mujer fue trasladada de urgencia desde una cárcel en la localidad de Nashville a un centro de salud donde comenzó con su estabilización clínica luego de que le aplicaran dos inyecciones letales.

El pedido de los abogados

Los abogados de Pike le solicitaron al gobernador del estado de Tennessee, Bill Lee, que cambie la sentencia de muerte que recae sobre su defendida por una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Tras la falla en el procedimiento de ejecución, el funcionario ordenó suspender todas las penas de muerte que estaban previstas en lo que resta del año, mientras se lleva a cabo una investigación sobre lo ocurrido.

"Es la única persona que se sabe que ha sobrevivido a un intento de ejecución completo en los Estados Unidos. Christa es una sobreviviente y afrontará su recuperación día a día", aseguraron sus abogados.

Pike había sido condenada en 1996 por la tortura y la muerte de Colleen Slemmer, una de sus compañeras de estudios. En este ataque, ocurrido en 1995, también participaron su novio, Tadaryl Shipp, y su amiga Shadolla Peterson.



