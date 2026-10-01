Christa Pike sobrevivió al intento de ejecución en Estados Unidos y fue hospitalizada

Christa Pike, la primera mujer condenada a muerte en Tennessee en unos 200 años, sobrevivió este miércoles al intento de ejecución realizado en Estados Unidos. Tras recibir dos tandas de pentobarbital, la reclusa fue trasladada a un hospital, según confirmó su abogado.

El procedimiento generó gran sorpresa entre los testigos. Según indicó la agencia EFE, varias personas presentes en la sala escucharon la respiración de Pike durante casi una hora tras administrarse las dosis.

Christa Pike es la primera mujer condenada a muerte en Tennessee en los últimos 200 años.

Periodistas que presenciaron el intento de ejecución también señalaron que la mujer permaneció despierta durante la primera etapa. Según sus testimonios, habló con funcionarios y cantó junto a su guía espiritual antes de recibir la segunda dosis.

Luego de la aplicación nuevamente del fármaco, testigos indicaron que escucharon fuertes ronquidos y observaron movimientos de la cabeza y el cuello. En un momento, Pike incluso habría levantado la cabeza mientras permanecía sobre la camilla.

Ante esta situación, la defensa presentó una moción de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar detener el procedimiento. Sus abogados argumentaron que la mujer estaba atravesando una "agonía innecesaria".

Por su parte, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió temporalmente las ejecuciones previstas para 2026 y ordenó una investigación luego del intento fallido de ejecución contra Pike.

La condenada permanece en prisión desde hace más de tres décadas por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años asesinada en 1995 en Knoxville. En 1996 fue condenada a muerte por torturar y matar a golpes a la víctima.

Por último, la ejecución había sido postergada durante horas debido a distintas presentaciones judiciales. Finalmente, la Corte Suprema habilitó a Tennessee a avanzar con el procedimiento, aunque todavía no se determinó qué provocó la falla.