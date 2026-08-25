Colombia anunció el inicio de la reconstrucción de zonas afectadas tras el terremoto

El Gobierno de Colombia comenzó este lunes la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto, que provocó 329 muertes, daños en más de 150.000 viviendas y el colapso de casi 600 edificios.

El presidente Abelardo de la Espriella fue encargado de realizar el anuncio desde Quibdó, capital del departamento del Chocó, uno de los territorios más golpeados por el sismo de magnitud 7,4.

"Hoy empieza la reconstrucción de la patria desde Quibdó", afirmó el mandatario colombiano durante su tercera visita a la ciudad. En ese marco, presentó las primeras medidas para avanzar en la recuperación de las zonas afectadas, dos semanas después del terremoto que generó una emergencia de gran magnitud en distintos puntos del país.

Como parte del operativo inicial, el Gobierno anunció la entrega de 4.480 toneladas de materiales destinados a reparar las viviendas que sufrieron daños. Además, puso en marcha un sistema de autorreparación y autorreconstrucción asistidas, mediante el cual las familias recibirán materiales y contarán con el acompañamiento de ingenieros y otros profesionales para llevar adelante las obras.

Para las familias cuyas viviendas tengan daños menores, el Estado entregará los insumos necesarios para realizar las reparaciones. En cambio, quienes hayan perdido sus casas o tengan viviendas que no puedan ser recuperadas recibirán una nueva. En paralelo, el Grupo Argos amplió su compromiso de construcción de viviendas de rápida ejecución hasta llegar a 1.000 unidades, de las cuales hasta 600 podrían ser destinadas al Chocó.

En tanto, el Gobierno también estableció una asistencia económica para los damnificados. A partir del 26 de agosto, las familias cuyas viviendas hayan quedado destruidas o inhabitables comenzarán a recibir 875.452 pesos (unos 285 dólares) mensuales durante tres meses, para un total de 2,6 millones (unos 855 dólares) por hogar.

La reconstrucción demandará una inversión estimada en 30 billones de pesos, unos 9.500 millones de dólares, y estará coordinada por el denominado Fondo Milagro, cuya gerencia quedó en manos del empresario Jaime Uribe.

El organismo tomará como referencia el modelo utilizado por el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec), creado después del terremoto de 1999 en Armenia.

El Fondo Milagro tendrá la tarea de coordinar los recursos públicos y privados y articular el trabajo de constructoras, proveedores, ingenieros, arquitectos, autoridades locales y comunidades. De la Espriella aseguró que las obras deberán avanzar con rapidez, pero bajo estrictos criterios de transparencia y control, y advirtió que su Gobierno no permitirá que la emergencia sea utilizada con fines de clientelismo.