Cómo Estados Unidos rescató a sus dos pilotos desde territorio iraní: la CIA, los Black Hawk bajo fuego y los aviones destruidos

El gobierno de Donald Trump reveló los detalles de la operación encubierta que permitió rescatar a los dos pilotos estadounidenses cuyo avión fue derribado en Irán. La misión, descripta desde la Casa Blanca como "casi cinematográfica", estuvo llena de complicaciones: helicópteros bajo fuego, una falla técnica y dos aviones de transporte que las propias fuerzas armadas debieron destruir para evitar que cayeran en manos iraníes.

El primer piloto fue extraído desde detrás de las líneas enemigas sin mayores inconvenientes. El segundo caso fue más complejo: el oficial de sistemas de armas logró ocultarse en la grieta de una montaña en el suroeste de Irán, mientras el régimen de Teherán pedía a la población local que ayudara a capturarlo. Un presentador de televisión estatal iraní llegó a prometer una recompensa a quienes entregaran a la policía a cualquier "piloto enemigo" en la zona.

"Esta es la primera vez en la memoria militar que dos pilotos de Estados Unidos han sido rescatados, por separado, en lo profundo de territorio enemigo", escribió Trump este domingo en su plataforma Truth Social.

La CIA jugó un rol central con una campaña de engaño. El organismo difundió intencionalmente la versión de que ya habían encontrado al segundo aviador y lo trasladaban por tierra. Esa maniobra de desorientación le permitió a la Agencia identificar la ubicación real del militar: las coordenadas fueron enviadas al Pentágono y a la Casa Blanca, donde Trump ordenó el rescate.

El mandatario reconoció que el piloto estaba "gravemente herido", aunque aclaró que se recuperará. También explicó que durante todo el fin de semana mantuvo silencio público sobre la operación "para no poner en riesgo el esfuerzo hecho", mientras él y los principales miembros de su administración monitoreaban "de manera continua" la situación.

La misión no estuvo exenta de contratiempos. El mando militar de Irán afirmó haber atacado a dos helicópteros Black Hawk que participaban en el operativo. Según una fuente que habló con AP bajo condición de anonimato, ambas aeronaves lograron alcanzar espacio aéreo seguro, aunque se desconoce si aterrizaron con éxito o si hubo tripulantes heridos.

Una falla técnica obligó además a incorporar aeronaves de refuerzo para completar el rescate del segundo militar. Los dos aviones de transporte que quedaron inutilizados fueron destruidos deliberadamente por las propias fuerzas estadounidenses, para impedir que Irán accediera a la tecnología o información que pudieran contener, según un funcionario de inteligencia regional al tanto de los hechos.

La Casa Blanca y el Pentágono habían evitado durante más de 24 horas hacer cualquier declaración pública sobre el derribo del avión de combate, precisamente porque en ese lapso Estados Unidos e Irán competían por encontrar al segundo tripulante. Los medios estatales iraníes, por su parte, informaron que los ataques aéreos del sábado en esa zona dejaron al menos tres muertos y varios heridos.