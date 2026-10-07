Cómo reaccionaron los medios del mundo a la despedida de Messi de la Selección argentina

Lionel Messi vivió una noche inolvidable en el estadio Monumental en su despedida de la Selección argentina después de 21 años. El equipo dirigido por Lionel Scaloni goleó 3-0 a Benín en un encuentro cargado de homenajes y momentos especiales que marcaron el cierre de una extensa etapa del capitán con la Albiceleste.

La despedida de Messi tuvo una enorme repercusión internacional. En Italia, Corriere dello Sport destacó la actuación del rosarino y describió el encuentro como el final de una era. El diario italiano puso el foco en su gol, las asistencias y la emoción que generó su último partido frente al público argentino.

El medio italiano Corriere Dello Sport reaccionó al retiro de Messi a la Selección.

En España, Diario AS resumió la histórica jornada con un contundente "¡Inolvidable Messi!", mientras que ABC destacó las lágrimas, los fuegos artificiales y la emoción que acompañaron la despedida.

En esa línea, la prensa española también resaltó el vínculo entre el futbolista y los hinchas argentinos durante una noche histórica en el estadio Monumental.

La repercusión también llegó desde Francia y Alemania. L'Équipe hizo referencia principalmente a la emoción y la tristeza provocadas por el retiro al seleccionado del capitán, mientras que el medio alemán Bild calificó el homenaje como "una despedida de cuento de hadas".

Así reaccionó el medio francés L´Équipe

En Brasil, UOL destacó las lágrimas de Messi, su gol y sus asistencias en la victoria ante Benín. Por su parte, el británico The Guardian también reflejó la emoción del último partido del argentino con la Selección.

Messi cerró su trayectoria internacional con 208 partidos, 126 goles y 70 asistencias, además de un legado que trascendió las fronteras y fue reconocido por medios de comunicación de todo el mundo.