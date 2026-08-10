Ante la fatalidad por el terremoto de 7.5 en Colombia, De la Espriella viaja a Bogotá

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, asumió el control directo de las tareas de asistencia tras el fuerte terremoto en Colombia de magnitud 7,5 que afectó este lunes al oeste del país.

El sismo, localizado a 20 kilómetros de San José del Palmar y a 96 kilómetros de profundidad, dejó severos daños materiales y movilizó de inmediato a la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres.

Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país.



He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas... pic.twitter.com/Vo3bchx7lR — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

Convocatoria en la UNGRD y viaje a Bogotá

Tras anunciar sus primeras decisiones, el recién asumido mandatario comunicó un cambio en su itinerario oficial para coordinar los esfuerzos institucionales desde el epicentro político del país.

"Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país. He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas afectadas", publicó el presidente en su cuenta de X.

El jefe de Estado reiteró el compromiso de la presidencia de la República con los damnificados del movimiento telúrico: "A los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles quiero decirles: no están solos. Tienen un Presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos, acompañarlos y sacar adelante, juntos, a las regiones afectadas. ¡Firme por la Patria! (A.D.L.E.)".

"He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", había manifestado minutos antes.

"Le he solicitado al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes. También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno. No están solos. El Estado está presente y actuando", completó De la Espriella.

Daños en el Eje Cafetero e impacto internacional

De acuerdo con la información del Servicio Geológico Colombiano, el evento causó destrozos en la infraestructura de ciudades como Quibdó y Manizales, además de sentirse con violencia en Bogotá, Medellín, Cali y Pereira.

La sacudida por el terremoto cruzó las fronteras y se percibió con fuerza en países vecinos como Ecuador y Panamá.

Equipos de rescate y personal del Puesto de Mando Unificado continúan evaluando las pérdidas estructurales y el número de personas afectadas en el territorio nacional.