La Justicia francesa condenó a los homicidas del ex puma Federico Aramburu, quien fue asesinado en marzo de 2022 en París.

Tras más de once horas de deliberación, el Tribunal en lo Penal de París le dio 26 años de prisión a Loïk Le Priol, señalado como el autor de los disparos que mataron del ex Puma Federico Martín Aramburu en 2022. Además, Romain Bouvier fue condenado a 19 años de cárcel por intento de asesinato, ya que también le disparó.

Ambos pertenecían al Groupe Union Défense (GUD), una organización estudiantil de ultraderecha disuelta en 2024.

Por su parte, Le Priol reconoció haber efectuado los disparos que terminaron con la vida de Aramburú, aunque sostuvo que actuó en un contexto de defensa propia.

Cómo fue el asesinato

Aramburu había viajado a la capital francesa junto a su amigo y ex compañero de Biarritz, el neozelandés Shaun Hegarty, para asistir al partido entre Francia e Inglaterra por el torneo de rugby Seis Naciones. De madrugada, ambos se sentaron en la terraza del bar Le Mabillon para celebrar un acuerdo comercial, donde se encontraban Le Priol, Bouvier y otras personas.

La investigación estableció que hubo consumo de alcohol e insultos entre ambos grupos, antes de que se produjera una pelea. El personal de seguridad intervino y los dos rugbiers se retiraron del lugar. Sin embargo, la acusación sostuvo que los acusados los buscaron después a bordo de un Jeep conducido por Rochemir, entonces pareja de Le Priol.

Finalmente, Bouvier disparó cuatro veces y dos proyectiles alcanzaron al ex puma. Le Priol llegó poco después y efectuó seis tiros; cuatro impactaron en el argentino, dos de ellos con consecuencias mortales.

Cómo se desarrolló el juicio

El juicio se desarrolló ante la Corte de Asís de París entre el 7 y el 25 de septiembre de 2026, una instancia que fue considerada decisiva por la familia y el entorno de Federico después de más de cuatro años de investigación y espera.

Aunque el acompañamiento a la familia durante el proceso judicial constituyó una de sus primeras prioridades, Hego Pampa fue concebida con una misión de largo plazo.

La organización impulsa actividades culturales, deportivas y solidarias para mantener viva la memoria de Federico y transmitir los valores que representó tanto dentro como fuera de una cancha de rugby.