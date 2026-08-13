Conflicto en Medio Oriente: Estados Unidos aseguró tener control total del estrecho de Ormuz pero Irán lo negó

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su nación tiene el "control total" sobre el estrecho de Ormuz y que lo "mantendrá", aunque la respuesta iraní no tardó en llegar para desmentir los dichos del mandatario norteamericano.

Por medio de su cuenta de Truth Social, Trump aseguró que el bloqueo naval estadounidense a la vía navegable fue calificado como un "muro de acero" y que "Irán no puede hacer nada al respecto".

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"No tienen Armada, no tienen Fuerza Aérea, sus soldados restantes no reciben paga, la Guarda Revolucionaria está diezmada y huyendo", recalcó Trump y agregó que "lo único que tienen son noticias falsas y una inflación del 300%". Finalmente, el mandatario estadounidense lanzó: "El matón de Oriente Medio ya no existe. ¡Alabado sea Alá!".

En junio, Irán y Estados Unidos firmaron un memorándum de entendimiento para terminar la guerra en todos los frentes, incluyendo el Líbano. Ambos tenían programado sostener las negociaciones por un período de 60 días para alcanzar un acuerdo final, aunque la reciente escalada en la región trajo incertidumbre.

El posteo de Donald Trump (Truth Social).

"Estamos en conversaciones con los iraníes y creo que hay chance de que tengamos un acuerdo hoy o mañana para abrir el estrecho de Ormuz y avanzar hacia una posición más normalizada en este conflicto", declaró, por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a la CNBC.

Respuesta de Irán

Como contrapartida a lo manifestado por Trump, un alto funcionario iraní afirmó que el estrecho de Ormuz sigue bajo el control de la República Islámica.

"Hoy pueden ver que el estrecho de Ormuz está bajo la gestión y el control de la República Islámica. Nuestro país continúa su camino con total seguridad", enfatizó Hossein Taeb, jefe de las fuerzas paramilitares Basij, vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní, a la televisión local.

Hossein Taeb negó la versión estadounidense (Archivo).

Además, desde la Casa Blanca se afirmó en reiteradas ocasiones que controla el estrecho, mientras Irán rechaza esas declaraciones y sostiene que ejerce un control efectivo sobre la vía marítima y que tiene previsto establecer un sistema de peajes.

El principal diplomático iraní, Abbas Araghchi, afirmó el jueves que Estados Unidos está cometiendo errores de cálculo respecto al estrecho, según publicó la agencia ANSA.

"Estados Unidos ha cometido errores de cálculo durante mucho tiempo debido a fallas de inteligencia. Un ejemplo de ello: la guerra contra Irán. Ahora, un error de cálculo aún mayor sobre el estrecho de Ormuz", escribió en X.

Sin paso

También el jueves, el parlamentario iraní y miembro de la Comisión de Seguridad Nacional, Behnam Saeedi, afirmó que el estrecho está cerrado a los barcos estadounidenses e israelíes.

"Los barcos pertenecientes al régimen sionista no tendrán derecho a atravesar el estrecho de Ormuz bajo ninguna circunstancia, ya sea en tiempos de guerra o de paz", declaró a la televisión estatal y añadió que "los buques militares estadounidenses tampoco podrán atravesar el estrecho".