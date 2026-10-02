Conflicto en Medio Oriente: Estados Unidos envió otro portaaviones y 10 mil soldados

La tensión sigue en crecimiento en Medio Oriente ya que el gobierno de Estados Unidos decidió enviar un tercer portaaviones, buques adicionales del Cuerpo de Marines y 10 mil efectivos más a la región.

Funcionarios estadounidenses citados por The Wall Street Journal (WSJ) indicaron que los buques, aviones de combate, infantes de marina y marineros llegarán a la región a finales de noviembre.

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Dos portaaviones, el USS George H.W. Bush y el USS George Washington, ya se encuentran en Medio Oriente, mientras que el USS Theodore Roosevelt zarpó el domingo de su puerto base en San Diego para un despliegue programado.

En ese sentido, si el USS George Washington permanece en la región después de la llegada del Roosevelt, habrá tres grupos de ataque de portaaviones por primera vez desde abril en Medio Oriente.

Amenaza de Donald Trump

El jueves pasado el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en la Casa Blanca que Irán "dejará de existir" a menos que firme "un acuerdo muy justo", renovando sus amenazas tras negociaciones estancadas.

En una entrevista con la revista Time, advirtió que era "posible" que intensifique los bombardeos contra Irán después de las elecciones de mitad de mandato. Además, Trump desestimó las informaciones sobre la escasez de municiones calificándolas de fake news.

Características del portaaviones

El USS Theodore Roosevelt (CVN-71) es un gigantesco portaaviones de propulsión nuclear que pertenece a la Clase Nimitz de la Armada de Estados Unidos. Estos son los datos salientes de la nave: