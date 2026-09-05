Conflicto en Medio Oriente: Trump dijo que podría atacar pronto Irán y que sería "pan comido"

A más de medio año de iniciado el Conflicto en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que el ejército de su país podría atacar la montaña de Pickaxe, un sitio fortificado cerca del centro de enriquecimiento iraní de Natanz. A su vez, le restó importancia al conflicto al decir que es "pan comido".

"Podríamos atacar Pickaxe muy pronto", dijo Trump a los reporteros en la Casa Blanca, en referencia a la instalación subterránea a la que Washington afirma que Irán trasladó parte de su inventario de uranio altamente enriquecido.

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Por otra parte, Trump intentó restar importancia al conflicto con Irán y afirmó que no se trata de una guerra. "Es un conflicto militar, pero es muy intermitente", dijo, aunque él mismo describió en ocasiones el conflicto como una "guerra" y en otras tantas evitó utilizar el término.

"Lo llamo un conflicto militar porque es pan comido para nosotros. No es la gran cosa", afirmó el mandatario estadounidense, que agregó: "Diría que es intermitente. Ya saben, lanzamos ataques intermitentes. Es muy cierto que ahora mismo no estamos luchando. No hay enfrentamiento".

Ataques a objetivos iraníes

Por otra parte, esta semana, las fuerzas de Estados Unidos atacaron cerca de 60 objetivos iraníes en torno al estrecho de Ormuz, incluyendo sitios de defensa antiaérea, sistemas de radares, capacidades de colocación de minas e instalaciones de comunicación, informó CNN.

La noche del martes, un ataque estadounidense alcanzó una boda en el distrito de Sirik, en la provincia de Hormozgán, lo que dejó al menos cinco muertos y más de 60 heridos, informaron medios estatales iraníes.

El miércoles, Trump amenazó con lanzar más ataques contra Irán "en cualquier momento que deseemos". El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques masivos contra Irán, lo que marcó el comienzo de un conflicto que cobró miles de vidas.