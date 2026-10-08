Conmoción en México: murieron al menos 18 bebés por un brote de bacterias en un hospital

Una tremenda tragedia tuvo lugar en México, más precisamente en la ciudad de Guadalajara, en donde al menos 18 bebés murieron desde marzo en una sala de neonatología.

El hecho tuvo lugar en el lapso de los últimos 8 meses en el Hospital de Gineco Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS.

Las madres denuncian que los fallecimientos están relacionados con un brote de las bacterias Klebsiella pneumoniae y el hongo Candida albicans. Además, sostienen que todavía hay cuatro bebés infectados.

La denuncia de las madres tras la muerte de los bebés

Las familias afectadas formaron un grupo de WhatsApp al que llaman "mamás en duelo". Algunas nunca se conocieron personalmente, mientras que otras compartieron los días en los que sus hijos permanecieron internados en incubadoras cercanas.

Alarma roja en un hospital de México por una bacteria que le costó la vida a, al menos, 18 bebés.

El primer fallecimiento ocurrió el 29 de marzo. El último registrado fue el 28 de septiembre, cuando murió Hannah Guadalupe Ochoa González, a los cinco meses de edad.

Entre los casos mencionados aparecen Elías Miguel Escalante García, Dayana, Marcos Jassiel Baltasar Reynoso, Camila Sofía Bautista Flores, Hannah Valentina Reséndiz Barajas, Matías Bautista Saldaña y Miriam.

Las madres consultadas aseguran que los bebés presentaban síntomas similares antes de morir. Entre ellos mencionan coloración amarilla en la piel, falta de orina, problemas hepáticos y renales, ascitis y finalmente choques sépticos.

"Hubo semanas donde todas las mamás salían sin su bebé", aseguró Carolina, una de las madres que pidió mantener su identidad en reserva, en charla con El País.

Los padres de Elián, José Nayib y Anthony Jassiel, fueron los primeros en advertir una posible tendencia y actualmente impulsan una denuncia colectiva ante la Fiscalía General de la República.