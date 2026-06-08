Conmoción: se tiró a las Cataratas del Iguazú para recuperar el celular que se le había caído

Una arriesgada maniobra protagonizada por un turista en las Cataratas del Iguazú terminó dando la vuelta al mundo: imágenes registradas por otros visitantes al parque nacional muestran cómo el hombre desciende desde una pasarela hacia una zona de fuerte corriente para intentar recuperar un teléfono celular que se le había caído al agua, una acción que puso en alerta al personal de seguridad y generó preocupación entre quienes presenciaron la escena.

El episodio ocurrió durante el fin de semana en el sector brasileño de las cataratas. El turista se colgó de la estructura de protección y avanzó hacia un área peligrosa, próxima a los saltos de agua, desoyendo las normas establecidas para los recorridos. La situación obligó a la intervención inmediata de los bomberos civiles que realizan tareas permanentes de vigilancia en los senderos y pasarelas cercanos a la Garganta del Diablo.

Una vez controlado el incidente, el visitante fue acompañado por el personal hasta concluir el circuito turístico y luego recibió una medida disciplinaria ejemplificadora: fue expulsado del parque.

Qué dijeron las autoridades tras el incidente

Tras lo sucedido, la administración del Parque Nacional Iguazú difundió un comunicado en el que repudió la conducta del hombre y recordó las restricciones vigentes dentro del predio. "Está expresamente prohibido sobrepasar, trepar o sentarse en las barandas del sitio", al margen de que el objetivo sea obtener una fotografía o recuperar algún objeto perdido.

Las autoridades recordaron que todos los visitantes reciben indicaciones de seguridad antes de iniciar el recorrido, entre ellas, qué debe hacerse cuando una pertenencia cae al río o a sectores de difícil acceso. En esos casos, hay que dar aviso al personal especializado para que evalúe si existe la posibilidad de recuperar el objeto sin poner en riesgo vidas.

Aunque el incidente ocurrió del lado brasileño de las Cataratas, fuentes relacionadas con la administración argentina también destacaron la necesidad de respetar estrictamente las normas establecidas para los visitantes.

Según remarcaron, incluso el tránsito habitual por las pasarelas demanda responsabilidad y prudencia debido a las características del entorno y la cercanía con los imponentes saltos de agua. En ese sentido, recomendaron no levantar a los niños por encima de las barandas y seguir siempre las indicaciones del personal, además de mantener una actitud respetuosa hacia el espacio natural protegido.