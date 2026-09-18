Consejo de Seguridad vota al nuevo secretario general de la ONU: el argentino Rafael Grossi figura entre los candidatos principales

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lleva adelante este viernes una tercera ronda de votación para definir al próximo Secretario General de la ONU. La sesión se desarrolla en un contexto de estancamiento político provocado por la falta de un acuerdo directo entre Estados Unidos y China.

El sucesor del portugués António Guterres asumirá el cargo el 1° de enero de 2027 para cumplir un mandato de cinco años. La contienda se desenvuelve en un escenario internacional atravesado por conflictos geopolíticos en Medio Oriente, disputas por el avance tecnológico de la inteligencia artificial y las tensiones entre Ucrania y Rusia.

Los candidatos destacados y la postura de las potencias

El diplomático argentino Rafael Grossi figura como una de las alternativas con mayor respaldo institucional, contando con el visto bueno explícito impulsado por la administración de Donald Trump. De concretarse su elección, se convertiría en el primer argentino en conducir la diplomacia global de las Naciones Unidas.

Por su parte, la postura expresada por Xi Jinping apunta hacia el favorecimiento de una candidatura femenina. En esta línea destacan figuras internacionales como Rebeca Grynspan (Costa Rica) y Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana), junto a nombres como Michelle Bachelet, María Fernanda Espinosa e Ivonne A-Baki.

El mecanismo del derecho a veto en el Consejo de Seguridad

El proceso de elección requiere que el postulante evite el veto de los cinco miembros permanentes del máximo órgano de la ONU: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia. Si cualquiera de estas naciones emite un voto negativo, la postulación queda desestimada automáticamente.

Adicionalmente, diez países miembros no permanentes participan del proceso deliberativo sin la facultad de veto. La definición final deberá ser elevada a la Asamblea General para la ratificación definitiva del nuevo titular de la ONU.