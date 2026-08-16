Corea del Sur propone dialogar con el Norte para finalizar la guerra

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, propuso este sábado iniciar conversaciones con Corea del Norte para poner fin oficialmente a la Guerra de Corea.

La iniciativa busca reemplazar el régimen de armisticio por un tratado de paz definitivo y abordar la reducción de las tensiones en la península.

El histórico anuncio fue realizado durante el acto oficial por el Día de la Liberación, fecha en que se conmemora el fin del dominio colonial japonés.

En su discurso, el mandatario surcoreano llamó a Pyongyang a abandonar las confrontaciones innecesarias y avanzar hacia una etapa de coexistencia pacífica y cooperación bilateral.

Hacia un régimen de paz duradero tras siete décadas de tensión

"Dejemos de lado nuestras intenciones de amenazarnos mutuamente y comencemos las conversaciones para poner fin a esta guerra de larga duración como partes directamente involucradas", afirmó Lee Jae Myung.

El jefe de Estado subrayó que las negociaciones permitirían también "discutir medidas efectivas para detener el avance de las capacidades nucleares de Corea del Norte".

Ambas naciones se mantienen técnicamente en conflicto desde la confrontación bélica ocurrida entre 1950 y 1953, la cual concluyó únicamente con la firma de un armisticio.

Al no haberse ratificado un tratado de paz, la Zona Desmilitarizada continúa siendo una de las fronteras más fortificadas del mundo.

Tensión militar y el desafío del programa nuclear de Pyongyang

La propuesta diplomática de Seúl se produce en un escenario de creciente complejidad en la región de Asia.

Días atrás, el gobierno conducido por Kim Jong Un criticó duramente los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y el Sur, advirtiendo sobre la adopción de medidas de disuasión más drásticas.

Asimismo, Corea del Norte ha profundizado su alianza estratégica y militar con Rusia, reafirmando su estatus de potencia nuclear de forma irreversible.

Frente a este panorama, Lee Jae Myung insistió en la necesidad de entablar un diálogo directo para garantizar la seguridad mutua y la estabilidad en el Pacífico.