Crimen del exjugador de Los Pumas: el principal acusado declaró y explicó por qué le disparó

El juicio por el asesinato del exrugbier argentino Federico Martín Aramburu ingresó en su fase decisiva en los tribunales de París. Durante la jornada, el principal acusado del crimen, Loïk Le Priol, declaró ante los magistrados para explicar los motivos que lo llevaron a efectuar los disparos mortales tras la pelea que ocurrió en la madrugada del 19 de marzo de 2022 en un restaurante de la capital francesa.

El exmilitar de 32 años repasó lo sucedido en el local Le Mabillon y argumentó que recurrió al arma de fuego de manera impulsiva frente al descontrol de la situación: "Jamás tuve la intención de quitarle la vida a la gente por una pelea de bar".

"Saco mi arma cuando son dos y estoy acorralado contra la pared", aseveró el imputado para rechazar la hipótesis de una planificación previa.

Así fue la pelea antes del crimen del exjugador de Los Pumas: "Voy a matarlo"





En su reconstrucción de los hechos, sostuvo que se encontraba bajo un severo estado de ebriedad y que su conducta estuvo vinculada a su formación en las fuerzas armadas: "Todo está borroso. Estoy desconectado de la realidad, con los dientes rotos y la sangre en la boca".

"Apreté el gatillo sin entender lo que pasaba, es puro reflejo", manifestó sobre el momento en que efectuó seis tiros contra el deportista argentino.

La estrategia de la fiscalía y la posible pena





El interrogatorio de los fiscales se enfocado en dilucidar si existió premeditación en el ataque y si el comportamiento del exmilitar estuvo condicionado por un cuadro de estrés postraumático producto de sus misiones en África.

Dichos elementos resultan determinantes para el tribunal, que deberá definir si aplica una condena a cadena perpetua o una pena menor.

Por otra parte, el acusado desestimó las versiones de los empleados del bar, quienes afirmaron haberlo escuchado amenazar de muerte al exintegrante del seleccionado nacional tras el primer enfrentamiento en la vía pública.

Pedido de disculpas y la situación de los imputados





Frente a los jueces y los allegados de la víctima, el imputado buscó manifestar su arrepentimiento por el desenlace fatal: "Es una tragedia absoluta. Reconocí inmediatamente mi responsabilidad y nunca dejaré de pedir perdón".

El proceso judicial en la capital de Francia se extenderá hasta el cierre de la semana, instancia en la que también se definirá la situación procesal de Romain Bouvier, amigo del exmilitar que se encuentra acusado de haber herido al ex Pumas durante el mismo episodio.



