Convocaron a un paro general en España por la muerte de Maricarmen Abascal

El Sindicato de Inquilinas de España convocó a un paro general para el próximo 11 de noviembre tras el fallecimiento de Maricarmen Abascal. La huelga se realizará en conjunto con organizaciones como CGT, CO.BAS y Solidaridad Obrera en reclamo por el acceso a una vivienda digna.

Ola de protestas y tensión en Madrid

El caso de Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años que fue desalojada de su vivienda en Madrid, desató masivas protestas y acampes en las calles de la capital española. La mujer falleció tras ser internada en el Hospital Gregorio Marañón, desde donde dejó un mensaje pidiendo a la ciudadanía que mantenga la lucha por sus derechos.

Vecinos y activistas se habían movilizado frente al edificio de la mujer para frenar el lanzamiento judicial, generando un fuerte impacto social en plena crisis habitacional.

Medidas del Gobierno e impacto político

En medio del descontento popular y las manifestaciones continuadas, el presidente Pedro Sánchez avanzó con la publicación de decretos para frenar desalojos y regular los precios de alquiler. La escalada de la tensión social se suma al complejo escenario político marcado por el adelantamiento de las elecciones generales.

La huelga general del 11 de noviembre busca unificar el reclamo sindical y social para exigir reformas estructurales urgentes en el mercado inmobiliario.