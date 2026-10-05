Cuándo será el balotaje entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro que definirá al próximo presidente de Brasil

Brasil se prepara para definir a su próximo presidente en el balotaje, que enfrentará a Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, tras una primera vuelta en la que el candidato del Partido Liberal obtuvo la mayor cantidad de votos.

La segunda vuelta se llevará a cabo el domingo 25 de octubre y tendrá aproximadamente 158,7 millones de personas habilitadas para votar.

Uno de los datos que dejó la elección fue el nivel de abstención, que alcanzó el 21,08%: más de 33 millones de electores no concurrieron a las urnas. A esto se sumaron 2,3 millones de votos en blanco y 3,7 millones de votos nulos.

De cara al balotaje, Lula y Bolsonaro tendrán el desafío de captar nuevos apoyos para la segunda vuelta, tanto entre los electores que no participaron de la primera elección como entre quienes habían votado por otros candidatos.

¿Cómo quedaron los resultados de la primera vuelta?

El Tribunal Superior Electoral (TSE) informó que, con el 99,99% de los votos escrutados, Bolsonaro quedó al frente de la elección con 56.104.268 sufragios, equivalentes al 47,03% de los votos válidos.

Lula da Silva terminó en segundo lugar con 53.876.617 votos, el 45,16% del total válido. La diferencia entre ambos fue de 2.227.651 sufragios.

Flávio Bolsonaro consiguió el 47,03% de los votos en las elecciones del domingo 4 de octubre (Archivo).

En la elección también se registraron 2.300.781 votos en blanco, que representaron el 1,84%, y 3.674.149 votos nulos, equivalentes al 2,93%.

En total, fueron contabilizados 125.272.513 votos válidos, sobre los que se definió qué dos candidatos avanzaron a la segunda vuelta presidencial.

¿A quién podrían ir los votos de los candidatos que quedaron afuera?

Con Bolsonaro y Lula como únicos candidatos para el balotaje, la atención ahora también está puesta en los electores que eligieron a otros postulantes en la primera vuelta.

Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado y Romeu Zema reunieron en conjunto el 7,60% de los votos, por lo que sus posiciones pueden tener peso en la definición de la segunda vuelta.

El mapa político de estos candidatos es diverso. Algunos se ubican más cerca de la derecha, mientras que otros se identifican con posiciones de centro, por lo que no existe un único destino posible para sus votantes.

Además, sus declaraciones durante la campaña muestran diferencias a la hora de posicionarse frente a Bolsonaro y Lula:

Romeu Zema : fue el único de los cuatro que manifestó públicamente su respaldo a Bolsonaro y planteó la necesidad de enfrentar al Partido de los Trabajadores.

: fue el único de los cuatro que manifestó públicamente su y planteó la necesidad de enfrentar al Partido de los Trabajadores. Ronaldo Caiado : cuestionó a Lula, aunque también tomó distancia de Bolsonaro y criticó el escenario electoral.

: cuestionó a Lula, aunque también tomó distancia de Bolsonaro y criticó el escenario electoral. Augusto Cury : mantuvo una postura más distante de ambos candidatos y señaló cuestionamientos tanto al líder del PT como al candidato del Partido Liberal.

: mantuvo una postura más distante de ambos candidatos y señaló cuestionamientos tanto al líder del PT como al candidato del Partido Liberal. Renan Santos: rechazó a los dos postulantes y llegó a calificar a Bolsonaro como "bandido político".

Por eso, los votos obtenidos por estos candidatos no necesariamente se trasladarán en bloque a uno de los dos finalistas. La segunda vuelta abrirá una nueva etapa de campaña en la que Bolsonaro y Lula deberán intentar convencer a esos electores.