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Viernes, 17 de abril de 2026

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Cumbre en París: Francia y el Reino Unido buscan que se garantice el paso en el estrecho de Ormuz

Los líderes de dos de las principales potencias europeas encabezan una mesa de negociación con 30 países. Irán anunció este viernes una apertura temporal del paso marítimo.

Francisco Nutti

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, convocaron a una cumbre de urgencia con representantes de decenas de naciones para intentar destrabar en forma definitiva el bloqueo en el estrecho de Ormuz, el paso marítimo más crítico para el comercio de crudo a nivel mundial.

Cabe destacar que el paso permanece bajo un bloqueo intermitente desde el 28 de febrero, fecha en la que se desató el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la guerra "está cerca de terminar".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la guerra "está cerca de terminar".

La parálisis de esta vía estratégica disparó los costos de la energía, generando una ola de preocupación en Europa ante el riesgo de una inflación descontrolada, escasez de alimentos y la posible cancelación masiva de vuelos por falta de combustible.

Un respiro para los mercados

En un giro que trajo alivio inmediato a las bolsas mundiales, Irán anunció poco después del inicio de la reunión que el estrecho permanecerá "totalmente abierto" mientras se mantenga el frágil alto el fuego vigente con la administración de Donald Trump

La medida fue celebrada por el mandatario estadounidense y provocó una caída del 10% en el precio internacional del petróleo.

Sin embargo, los líderes europeos mantienen la cautela. Macron, que recibió personalmente a Starmer y mantuvo videoconferencias con el canciller alemán, Friedrich Merz, y la premier italiana, Giorgia Meloni, insiste en que la libertad de navegación debe ser garantizada por una estructura internacional y no quedar sujeta al régimen islámico.

La reunión, a la que se invitó a unos 30 participantes de países europeos, de naciones asiáticas y de América latina, es también una oportunidad para que Europa exhiba sus capacidades tras quedarse al margen de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.

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