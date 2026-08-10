De la Espriella declaró el desastre nacional tras el fatal sismo

El presidente Abelardo de la Espriella declaró este lunes el estado de desastre de carácter nacional tras el potente y fatal terremoto en Colombia de magnitud 7,4.

La medida fue tomada de urgencia para responder a la emergencia provocada por el sismo, que afectó con severidad al oeste del país y provocó el colapso de infraestructuras en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.

Evaluación en la sala de crisis y decreto de emergencia

La determinación oficial se adoptó tras una reunión de evaluación en la sala de crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde se revisó el saldo trágico del evento telúrico y las zonas de mayor afectación.

El mecanismo de emergencia nacional le otorga facultades al Gobierno de Colombia para expedir decretos legislativos destinados a contener la crisis, destinar recursos inmediatos y evitar que las consecuencias económicas y sociales de la catástrofe se extiendan.

Impacto en las regiones afectadas y respuesta oficial

El Servicio Geológico Colombiano ubicó el epicentro del movimiento telúrico cerca de San José del Palmar, golpeando duramente a ciudades como Quibdó, Cali y Pereira, además de provocar cierres en múltiples terminales aéreas por orden de la Aeronáutica Civil.

Con la declaración del estado de desastre nacional, las autoridades de socorro buscan agilizar la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros y acelerar la atención humanitaria para las familias afectadas en las zonas en emergencia.