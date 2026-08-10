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Lunes, 10 de agosto de 2026

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De la Espriella lidera la emergencia tras el terremoto de 7.5 que sacudió Colombia

El nuevo mandatario ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado y se traslada a las zonas afectadas por el sismo con epicentro en Chocó.

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, asumió directamente la coordinación de las tareas de socorro tras el potente terremoto en Colombia de magnitud 7,5 que sacudió el oeste del país este lunes por la mañana. 

El sismo, registrado a las 96 kilómetros de profundidad y con epicentro a 20 kilómetros de San José del Palmar, generó daños en infraestructuras de varias regiones y encendió las alarmas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Puesto de Mando Unificado y despliegue del Gobierno

A pocos días de haber tomado posesión de su cargo el pasado viernes, el mandatario colombiano emitió un mensaje oficial a través de su cuenta en X para informar las primeras medidas del Gobierno de Colombia ante la crisis.

"He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", escribió el mandatario.

Asimismo, De la Espriella detalló los pasos a seguir para evaluar el impacto del movimiento telúrico en la población afectada: "Le he solicitado al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes. También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno".

"No están solos. El Estado está presente y actuando", concluyó el mandatario.

Alcance del sismo y daños reportados en la región

Según reportes del Servicio Geológico Colombiano, la sacudida afectó severamente la infraestructura de ciudades como Quibdó y Manizales, además de sentirse con gran intensidad en Bogotá, Medellín, Cali y Pereira.

El impacto del terremoto cruzó las fronteras nacionales, percibiéndose con claridad en zonas fronterizas de Ecuador y Panamá.

Las autoridades locales avanzan en la evaluación de daños materiales y posibles víctimas mientras la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres coordina la entrega de ayuda humanitaria.

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