"Decreto Maricarmen": España frenó los desalojos hasta 2030 y congeló el precio de los alquileres por un año

En medio de las movilizaciones y el acampe masivo para reclamar una solución por el desalojo de Maricarmen Abascal, de 87 años, en Madrid, el Gobierno español anunció este martes que buscará extender hasta 2030 la suspensión de los "desahucios" para personas vulnerables.

La medida llega horas después del acuerdo que alcanzó la mujer para recuperar el derecho a regresar a su hogar, donde vivió durante más de 70 años. El caso generó una fuerte repercusión y volvió a poner el foco sobre la crisis de alquileres y el acceso a la vivienda.

En concreto, el Gobierno aprobó este martes 29 un paquete de Reales Decretos-ley en el Consejo de Ministros encabezado por el presidente Pedro Sánchez.

La iniciativa fue coordinada principalmente por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dirigido por Isabel Rodríguez, en diálogo con Sumar y otras fuerzas que respaldan al Ejecutivo.

La nueva regulación está atravesada por el reclamo de organizaciones de inquilinos y movimientos por el derecho a la vivienda. La protesta empezó el sábado en la Puerta del Sol, uno de los puntos más emblemáticos de Madrid.

El objetivo era que el Gobierno intervenga frente al aumento de los alquileres y tome medidas para evitar nuevos desalojos.

El Sindicato de Inquilinos, uno de los principales impulsores de la movilización, instaló un pasacalle con una consigna que resumió el reclamo de los manifestantes: "Ni una Maricarmen más. Señalemos a los culpables".

El acampe en la Puerta del Sol se mantiene este martes (Imagen: EFE).

La intención de los organizadores era mantener el acampe hasta este martes, cuando el Consejo de Ministros iba a tratar el paquete de medidas sobre vivienda que comenzó a ser conocido como "decreto Maricarmen". La propuesta forma parte de las negociaciones del Gobierno con sus aliados parlamentarios.

La ministra de Sanidad, Mónica García, fue una de las funcionarias que difundió los detalles de la iniciativa a través de una publicación en X.

La confirmación de la ministra de Sanidad, Mónica García, en X.

España extiende la protección contra los desalojos hasta 2030

Uno de los principales puntos del paquete es la extensión hasta 2030 de la suspensión de los desalojos para personas vulnerables que no tengan una alternativa habitacional. La medida quedó incluida en el primer decreto acordado entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar.

Además, los inquilinos podrán pedir una prórroga de dos años para aquellos contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. El objetivo es evitar que miles de familias queden expuestas a un desalojo o a un fuerte aumento del alquiler al terminar sus contratos.

Los principales cambios para los inquilinos

El Gobierno español también acordó una serie de medidas relacionadas con los alquileres y el acceso a la vivienda. Entre las principales se encuentran:

Renovación automática : un segundo decreto contempla que los contratos puedan renovarse de manera automática y pasar a ser indefinidos, con excepciones cuando el propietario necesite la vivienda para sí mismo o sus familiares.

: un segundo decreto contempla que los contratos puedan renovarse de manera automática y pasar a ser indefinidos, con excepciones cuando el propietario necesite la vivienda para sí mismo o sus familiares. Alquileres de temporada y por habitaciones : ambos tipos de contratos quedarán alcanzados por una nueva regulación.

: ambos tipos de contratos quedarán alcanzados por una nueva regulación. Límite a las subidas : se establece una congelación de los aumentos por encima del índice de referencia de vivienda.

: se establece una congelación de los aumentos por encima del índice de referencia de vivienda. Fondos de inversión : tendrán prohibido comprar viviendas hasta 2028 bajo determinadas condiciones vinculadas a operaciones por debajo del valor de mercado o adquisiciones en grandes paquetes.

: tendrán prohibido comprar viviendas hasta 2028 bajo determinadas condiciones vinculadas a operaciones por debajo del valor de mercado o adquisiciones en grandes paquetes. Ayuda para la primera vivienda : se contempla financiación al 0% para cubrir la entrada de una primera vivienda, sin límite de edad.

: se contempla financiación al 0% para cubrir la entrada de una primera vivienda, sin límite de edad. Beneficios fiscales: los inquilinos con ingresos inferiores a 33.000 euros anuales podrán acceder a una desgravación, mientras que también habrá incentivos para propietarios que alquilen por debajo del precio de mercado.

El acuerdo que todavía debe pasar por el Congreso

Aunque el Consejo de Ministros aprobó el paquete, las medidas todavía deben ser convalidadas por el Congreso de los Diputados. El Gobierno solicitó que la votación se realice en un pleno extraordinario este viernes.

El segundo decreto, que incluye la renovación automática de los contratos, podría enfrentar mayores problemas para conseguir los apoyos necesarios. Para avanzar, el Ejecutivo necesita reunir los votos de distintas fuerzas que sostienen sus iniciativas parlamentarias.

En Madrid, mientras tanto, el acampe de la Puerta del Sol sigue a la espera de conocer el texto definitivo. La protesta había reclamado medidas más amplias para proteger a los inquilinos y evitar desalojos de personas que no cuentan con otra alternativa habitacional.

Qué falta para que las medidas queden vigentes

El Gobierno español busca que los dos decretos sean tratados en un pleno extraordinario del Congreso este viernes 2 de octubre. Para que sigan adelante, necesitarán conseguir los apoyos parlamentarios necesarios.

El segundo decreto, que contempla la renovación automática de los contratos de alquiler, genera especial atención porque fue uno de los reclamos centrales de Sumar y del Sindicato de Inquilinas.

El reclamo empezó con el caso Maricarmen

Las organizaciones que participaron del acampe en la Puerta del Sol reclamaban medidas que fueran más allá de una solución puntual para la jubilada pensionada de 87 años.

Entre sus pedidos estaban la protección frente a los desalojos, una regulación para los alquileres de temporada y por habitaciones y la renovación automática de los contratos.

Las protestas se iniciaron tras el desalojo de Maricarmen Abascal, de 87 años (Imagen: RTVE).

El acuerdo alcanzado para que Maricarmen pueda regresar a su departamento quedó así vinculado a un reclamo más amplio por el acceso a la vivienda en España.

El acampe, que empezó a partir de su desalojo, se mantiene a la espera de conocer el contenido definitivo de las nuevas medidas.



