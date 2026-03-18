Delcy Rodríguez desplazó a Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa

En un movimiento que redefine la cúpula militar de Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, oficializó la salida de Vladimir Padrino López de la cartera de Defensa.

El general, identificado como una de las piezas fundamentales del ala radical del chavismo, ocupaba dicha posición de manera ininterrumpida desde el año 2014.

A través de un comunicado en la plataforma X, la jefa de Estado reconoció la trayectoria del ministro saliente: "Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas".

Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas. March 18, 2026

Nuevo mando militar

Para ocupar la vacante, Rodríguez seleccionó al G/J Gustavo González López, quien hasta hoy se desempeñaba como responsable de la dirección de contrainteligencia y jefe de la guardia presidencial.

Su ascenso a estas funciones previas ocurrió poco tiempo después del arresto de Nicolás Maduro, efectuado el pasado 3 de enero.

"Informo al país que hoy he designado al G/J Gustavo González López como Ministro del Poder Popular para la Defensa", confirmó Rodríguez en sus redes sociales.

El peso del sector castrense

Este relevo ocurre en un contexto donde las Fuerzas Armadas mantienen una influencia determinante en la estructura económica y política del país.

Los militares no solo tienen bajo su mando el poder de fuego, sino que también administran áreas críticas que incluyen la explotación petrolera, la actividad minera y la logística de distribución de víveres.

Asimismo, el control militar se extiende a las aduanas y a diversas carteras ministeriales estratégicas, sectores que enfrentan constantes señalamientos por irregularidades administrativas y abusos de poder.