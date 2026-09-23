Delcy Rodríguez sostuvo ante la ONU que habrá elecciones en Venezuela, pero no puso fecha: "Será en el momento correcto"

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles ante la Asamblea General de la ONU que habrá elecciones en su país "en el momento correcto", y prometió una transición ordenada hacia una "democracia plena".

En ese marco, la mandataria interina no dio una fecha concreta, pero resaltó que "una elección debe ser una solución, no un generador de conflictos irreconciliables".

En ese aspecto, anticipó que los comicios en Venezuela se llevarán a cabo "en el momento correcto", y agregó que en los mismos "se garantizarán condiciones reales de participación para todas las fuerzas políticas".

"Las transiciones democráticas más sólidas no nacieron de la ruptura", aseguró Rodríguez, y abogó por una "reforma jurídica ordenada" y liderada por las instituciones para que Venezuela inicie "un nuevo tiempo político basado en el diálogo".

Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad pic.twitter.com/pyJ6FnQkBH — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 23, 2026

El anuncio de la presidenta llegó pocos días después de su encuentro con Donald Trump, uno de sus principales sostenes tras haber capturado al ex mandatario Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido desde enero de este año en una prisión de Nueva York por sus presuntos vínculos con narcotraficantes.

Desde entonces, Rodríguez, quien era la vicepresidenta del depuesto presidente, asumió el poder y se convirtió en una aliada de Trump, al punto de haber firmado recientemente un convenio para garantizar la explotación y exportación del petróleo venezolano, y lo calificó como "uno de los más importantes jamás firmados", el cual "contribuirá a la seguridad energética del hemisferio".

Además, Rodríguez, quien evitó referirse a Maduro, indicó que "quiero agradecer al presidente Trump por su disposición a tomar el camino de las relaciones diplomáticas y la cooperación".