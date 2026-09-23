¡Maleducado! En la ONU, un delegado de Estados Unidos se retiró durante el discurso de Irán

El delegado oficial de Estados Unidos se retiró de la sala de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York en el momento exacto en que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, comenzó su intervención.

El contundente gesto diplomático fue registrado en video y evidenció el quiebre de las relaciones internacionales tras el estallido del conflicto bélico que involucra a Teherán, Washington e Israel.

La salida del funcionario estadounidense ocurrió mientras el mandatario persa tomaba el estrado ante los líderes globales. El retiro de la representación norteamericana marcó uno de los momentos de mayor tensión política durante la cumbre multilateral.

El desplante diplomático y la reacción de la sala

Las imágenes de las cámaras oficiales mostraron al diplomático levantarse de su banca y caminar hacia la salida del recinto justo antes de que el jefe de Estado iraní pronunciara sus primeras palabras.

El episodio generó murmullos entre las delegaciones presentes en el plenario internacional.

El desplante evidenció la firme postura de la administración estadounidense de rechazar el micrófono al representante persa. Pese a la salida de la delegación, la alocución de la comitiva de Teherán continuó según lo pautado en el orden del día.

Un conflicto que paraliza el ámbito multilateral

La retirada del enviado norteamericano expone la imposibilidad de avanzar en canales de diálogo directo en el marco de la reunión anual del organismo internacional.

Las potencias globales monitorean con preocupación la falta de entendimiento entre los países involucrados en las hostilidades.

Este cruce simbólico en Estados Unidos reconfigura el escenario diplomático y deja al descubierto la profunda brecha política que atraviesa a los Estados miembros ante la crisis en Oriente Medio.