¡VIDEO! Por denuncias de lesiones cerebrales cerró una famosa montaña rusa de California

La montaña rusa "X2" es una de las principales atracciones de un parque de diversiones de California y fue cerrada para siempre tras permanecer fuera de servicio desde julio.

El motivo es que cientos de personas denunciaron haber sufrido lesiones cerebrales luego de subirse. Algunos de los damnificados "aún luchan por recuperar sus vidas", denunció una firma de abogados. En 2022 había fallecido un joven de 22 años tras subirse.

Según aseguraron las autoridades "Six Flags Magic Mountain", el juego había superado las pruebas de seguridad, pero decidieron cerrarlo de manera definitiva.

Según el sitio web de la empresa, esa montaña rusa alcanza una velocidad máxima de 122 kilómetros por hora y tiene una longitud total de mil 100 metros.

Se trata de una atracción famosa por sus extensas filas de espera y por sus asientos capaces de girar 360 grados. Como se mencionó, permanece cerrada desde el 12 de julio. Ahora, la compañía resolvió retirarlo al considerar que era "lo correcto".

La medida fue anunciada esta semana y tiene lugar tras las demandas e informes periodísticos que señalaban que cientos de visitantes habían sufrido lesiones cerebrales después de subir a la "X2".

"La seguridad de las atracciones es un pilar fundamental de nuestro negocio y, cuando vemos que la confianza de los visitantes se ve afectada, nos lo tomamos muy en serio", afirmó Brian Oerding, presidente de Six Flags Magic Mountain.

Qué dijeron los abogados de los visitantes lesionados





En ese sentido, como bien indica la BBC, la firma Dordick Law Corporation presentó demandas civiles contra el parque y señaló que recibió consultas de cientos de personas que aseguraban haber sufrido lesiones que fueron provocadas por la montaña rusa, según su interpretación.

"Subieron a la X2 esperando emociones fuertes. En cambio, terminaron con lesiones cerebrales catastróficas", sostuvo el bufete en un comunicado.

La firma también reveló que "algunos necesitaron cirugía cerebral de urgencia", mientras que "otros aún luchan por recuperar sus vidas".

Y si bien celebró que la atracción deje de funcionar para evitar nuevos casos, el estudio jurídico consideró que la decisión llega "demasiado tarde" para quienes ya resultaron afectados.

El bufete indicó que el cierre puede proteger a futuros visitantes, pero advirtió que esta medida "no ayuda en nada a las personas que ya han sufrido daños".

La atracción fue inaugurada originalmente en 2002 bajo el nombre de X. Sin embargo, cerró meses después para realizar modificaciones destinadas a corregir fallos de diseño, según informó Los Angeles Times.

Luego, en 2007 volvió a quedar fuera de servicio para reemplazar sus trenes por versiones más ligeras. Al año siguiente reabrió con el nombre de X2. Desde entonces, más de 16 millones de personas utilizaron la montaña rusa, de acuerdo con datos del propio parque.

El caso fatal de Christopher Hawley





Entre las demandas vinculadas con la atracción se encuentra la presentada por la familia de Christopher Hawley, un joven de 22 años que murió después de subir a la X2 en 2022.

El abogado Brent Wisner, de la firam Wisner Baum LLP, que representó a la familia, advirtió que el cierre de la montaña rusa no resulta suficiente.

Si bien la familia Hawley se siente "aliviada al saber que Six Flags finalmente cerrará la atracción X2, esto no cambia el hecho de que Christopher Hawley perdió la vida a causa de una montaña rusa peligrosa a la que se permitió operar durante casi dos décadas", declaró Wisner a la BBC.

Cabe señalar que la familia alcanzó un acuerdo con el parque temático en agosto en relación con la demanda por muerte por negligencia. "Esa tragedia es irreversible", sostuvo el abogado, quien reclamó una reforma legal, una regulación proactiva y una supervisión gubernamental adecuada.

"No podemos depender de que las empresas centradas en los beneficios hagan lo correcto solo después de que un número suficiente de personas haya sufrido daños", agregó y concluyó: "Esperamos que lo que sustituya a la X2 sea seguro".



