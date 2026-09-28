Así fue el dramático desalojo de Maricarmen: el caso que paraliza a España

El operativo judicial para ejecutar el desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años con un 50% de discapacidad, se concretó en el barrio madrileño de Retiro tras agotarse las instancias judiciales.

La octogenaria, quien residió durante 70 años en la vivienda bajo el régimen de renta antigua, debió ser derivada en ambulancia hacia el Hospital Gregorio Marañón tras salir en camilla de la propiedad.

La medida fue promovida por la empresa Urbagestión, firma propietaria de la unidad que exigió actualizar el valor mensual del contrato a 1.650 euros, cifra que sobrepasaba los ingresos previsionales de la inquilina.

Cronología del conflicto judicial y la oferta rechazada

La controversia legal por la unidad situada en la calle Alcalde Sainz de Baranda comenzó tras la venta del edificio a Renta Corporación en 2018 y su posterior traspaso a Urbagestión.

La abogada de la afectada, Beatriz Duro, sostuvo que su asistida mantuvo el pago mensual histórico de 500 euros, rechazando la rescisión contractual por considerarla una vulneración de derechos.

Ante el inminente desahucio, se presentaron alternativas para frenar la medida, incluyendo una oferta de compra formal por parte del Ministerio de Vivienda a través de la entidad pública CASA 47. A su vez, una escritora ofreció cubrir de forma anónima la diferencia del alquiler demandado, pero la firma propietaria desestimó las propuestas.



"Aquí se van pasando la pelota y nadie asume la responsabilidad y todo el mundo dice que es el de al lado", cuestionó la letrada Beatriz Duro sobre la falta de respuestas oficiales.

Resistencia en las calles e intervención policial

El procedimiento derivó en una concentración de cientos de activistas y referentes culturales como Carlos Bardem y Ana Belén, quienes acamparon frente al edificio bajo la consigna "Maricarmen se queda".

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona e intervinieron para despejar el acceso al inmueble, en un operativo ordenado por la comisión judicial.

"Una lucha tan cruel de unas personas que quieren ganar dinero", expresó la propia Maricarmen en un mensaje de agradecimiento difundido tras el operativo.

Pese a que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU solicitó suspender la medida cautelar mientras analizaba la causa, la comisión judicial hizo efectivo el lanzamiento. La afectada declinó la asistencia de la Comunidad de Madrid y optó por alojarse junto a sus familiares.