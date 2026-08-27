Catástrofe en Nepal y China: sube a 389 la cifra de muertos y temen por una nueva riada

Las autoridades de Nepal y China actualizaron la cifra de víctimas fatales provocadas por un colapso glaciar en el Himalaya. Las fuerzas de rescate confirmaron la muerte de al menos 389 personas, mientras que el saldo de desaparecidos supera los 1.300 en ambos lados de la frontera.

Entre las personas buscadas figuran cientos de extranjeros, incluyendo 178 turistas indios, 127 nepalíes, 65 estadounidenses y 33 británicos. Asimismo, las fuerzas de seguridad informaron la desaparición de decenas de efectivos del ejército y de la Policía.

En tanto, el trabajo de los rescatistas y la asistencia humanitaria es amenazado por el riesgo latente de un segundo alud. Los servicios meteorológicos y de gestión de emergencias del gobierno chino monitorean un dique de contención natural formado en el puerto de Gyirong, aguas arriba del sitio donde ocurrió el desastre.

El número de víctimas fatales en Nepal ascendió a 389 personas y temen que la cifra pueda aumentar con el paso de las horas.

Un equipo de expertos mantiene la vigilancia constante sobre el embalse ante la posibilidad de que la barrera ceda por la presión del agua o que el caudal sobrepase el nivel, desencadenando un segundo alud sobre los poblados.

El peor alud de la historia en Nepal: recuperan decenas de cuerpos

La catástrofe comenzó por el desprendimiento y colapso de un glaciar en la cordillera, lo que generó un torrente de sedimento, agua y rocas de varios metros de altura que arrasó las comunidades fronterizas ubicadas en el valle.

Tras el desastre, se organizaron operativos de rastreo y rescate de cuerpos a cientos de kilómetros de distancia del epicentro del impacto, debido a la fuerza del arrastre en Chitwan.

En tanto, en la región autónoma del Tíbet, las capas de lodo alcanzan un espesor superior a un metro y medio de altura.

Las características topográficas del Himalaya, con pendientes pronunciadas y desniveles abruptos, aumentan la vulnerabilidad del terreno ante un potencial segundo deslizamiento. Este fenómeno se ve potenciado por el calentamiento global y la degradación del permafrost, la capa de suelo congelada que pierde estabilidad por el incremento de las temperaturas.

Asimismo, el alud bloqueó los accesos terrestres y las Fuerzas Armadas nepalíes tuvieron que desplegar helicópteros para ejecutar las evacuaciones de emergencia.

El vocero militar de Nepal, el general de brigada Raja Ram Basnet, confirmó el rescate de más de 100 personas con helicópteros, incluyendo la evacuación de los operarios que se encontraban aislados en las instalaciones del proyecto hidroeléctrico de Trishuli.

Los heridos de mayor gravedad fueron derivados a hospitales en Katmandú.

"Lo que prevalece ahora es salvar a la mayor cantidad de personas posible y recuperar cuerpos, lo cual será difícil porque esas masas de lodo, una vez depositadas y consolidadas, son muy difíciles de remover y habrá muchas que no se van a encontrar", señaló el geólogo y alpinista Jerónimo López.