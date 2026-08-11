Desesperada búsqueda de un argentino que desapareció durante el terremoto de Colombia

El trágico terremoto en Colombia dejó muertos, heridos y serios destrozos en varias ciudades, pero también historias de personas desaparecidas como Carlos Luis Cáceres, un sanjuanino de 69 años que es buscado en aquel país desde el lunes.

El fenómeno ocurrió el lunes a las 7.34 hora local, y tuvo su epicentro en San José del Palmar. En tanto, el movimiento tuvo una magnitud de 7,4 y se sintió con fuerza en distintas regiones del país y fue percibido en Ecuador y Panamá.

Cáceres nació en el departamento Rivadavia y hoy vive en el municipio de Dosquebradas, en el área de Pereira, y su hija Carla se encuentra en San Juan y contó que desde el momento del sismo, no pudo volver a comunicarse con su padre.

El principal problema para establecer contacto es el colapso de las comunicaciones en distintas zonas del país. Según relató la joven, las líneas telefónicas permanecen prácticamente inutilizadas, por lo que hasta el momento no pudo confirmar si el hombre se encuentra a salvo.

Dramatismo en la familia

La preocupación aumenta porque Carlos es una persona mayor y, ante una eventual situación de emergencia, podría no recordar los números de teléfono de sus familiares para comunicarse con ellos.

"Estoy mirando todo el tiempo las redes y los noticieros de allá para ver si aunque sea él habla en algún lugar. Si está bien, puede llegar a aparecer en alguna transmisión, pero hasta ahora no tenemos nada y estamos desesperados desde que ocurrió todo esto", expresó Carla, según consignó Tiempo de San Juan.

El terremoto en Colombia dejó cientos de muertos y heridos (X).

El hombre había emigrado de San Juan hace varios años en busca de nuevas oportunidades laborales. Primero vivió durante un largo período en España y, desde hace cinco años, estaba radicado en Colombia.

Según el relato de su hija, Cáceres tenía previsto regresar a la Argentina para reencontrarse con sus seres queridos. Ahora, la familia intenta obtener información sobre su paradero en medio de la emergencia, y difundió en redes sociales las características de la ropa con la que el hombre fue visto por última vez. El hombre llevaba puesta una camiseta de la Selección Argentina y anteojos de sol colgados en el cuello.

Daños y muertos en Colombia





La tragedia dejó hasta este martes por la mañana al menos 164 muertos y más de 570 heridos, mientras que 61 edificios colapsaron y numerosos inmuebles sufrieron daños. Las autoridades mantienen los operativos de emergencia para localizar a personas que permanecen atrapadas o cuyo paradero todavía se desconoce.

Pereira, Cali, Manizales y distintas localidades del departamento de Chocó se encuentran entre las zonas más afectadas. En Bogotá y Medellín también se sintió el movimiento, aunque hasta el momento no se informaron daños estructurales de gravedad en esas ciudades.

El presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, declaró la emergencia de carácter nacional y ordenó reforzar los operativos de asistencia y rescate. El Gobierno informó además que más de 1400 familias resultaron damnificadas y que los heridos que necesitan atención prioritaria están siendo trasladados hacia Medellín.

Ayuda argentina a Colombia





El Gobierno argentino por medio del canciller Pablo Quirno, ofreció ayuda tras la tragedia provocada por el terremoto en el país cafetero.

"Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria", sostuvo el funcionario.